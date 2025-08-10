Carmen Ballesteros Botín, la hija pequeña de Severiano Ballesteros y de Carmen Botín O’Shea, ha dado a luz a su primer hijo en común con el farmacéutico Juan Diego García, con el que se casó en mayo del 2024. Pocos meses después de su paso por el altar, la sobrina de Emilio Botín anunció la llegada de su primer vástago en común, cuyo nombre tiene un especial significado familiar. Fue con motivo del Día del Padre cuando la empresaria de 31 años publicó en su cuenta personal que estaba embarazada: «Feliz día papá, te quiero por encima de absolutamente todo (refiriéndose al jugador del golf fallecido). Y a ti, Juan Diego, gracias por cuidarme tanto y tan bien».

Todos los detalles del nacimiento

«Salvaje y mágico». Así ha sido como Carmen Ballesteros ha anunciado la llegada al mundo de Seve, su primogénito -al que ha llamado así en recuerdo a su progenitor, que falleció hace 14 años-. La empresaria -que ha trabajado en el sector del marketing en conglomerados de lujo- actualmente ostenta el cargo de vocal en la Fundación Seve Ballesteros, en la que también trabajan sus hermanos. Sin embargo, ahora ha presumido en sus redes sociales de su mejor rol: el de madre primeriza. Ha sido la propia sobrina de Ana y Emilio Botín la que en su perfil social ha anunciado la llegada de su bebé, que nació el pasado 8 de agosto, junto a una imagen con el recién nacido.

Una publicación que se ha llenado de comentarios por parte de sus seguidores y de numerosos rostros conocidos. «Felicidades guapa, a disfrutar de esta nueva etapa», le ha escrito Paula Echevarría, entre otros mensajes de cariño por el nacimiento de Seve Jr.

Un año lleno de buenas noticias

Las familias Botín y Ballesteros está de enhorabuena. La llegada de Seve Jr. es una alegría para sendas familias que, el pasado año, fueron testigos del enlace matrimonial entre Carmen y Juan Diego, que tuvo lugar el 22 de mayo de 2024 en el Puente de San Miguel, Cantabria, una finca familiar y donde descansan los restos de Emilio Botín, abuelo materno de la recién estrenada madre.

Aunque la noticia de su ‘sí, quiero’ trascendió a los medios, lo cierto es que Carmen -a pesar del peso de su conocido apellido- siempre ha tratado de llevar un perfil muy discreto ante los focos. Sin embargo, no pudo ocultar su felicidad en redes sociales por casarse con el hombre de su vida y compartió varias instantáneas de su gran boda, en cuyos preparativos estuvo inmersa Ana Botín.

Para la ocasión, la novia lució un vestido clásico con bordados y semi transparencias que corrió a cargo de la firma Rosa Clará, una de las diseñadoras favoritas de muchas celebrities, para su paso por el altar.