Carlota Casiraghi se estrena como escritora: su primer libro y su emotivo homenaje a Grace Kelly

El 2026 arranca con un motivo muy especial para Carlota Casiraghi. La hija de Carolina de Mónaco y Stefano Casiraghi se prepara para un estreno que trasciende lo mediático: la publicación de su primer libro en solitario, titulado La Fêlure (La Grieta), que verá la luz el próximo 29 de enero. Tras años de trabajo y reflexión, la princesa ha podido ver por primera vez su obra en formato físico en la editorial Julliard de París, donde firmó ejemplares y posó sonriente, reflejando la emoción de materializar un proyecto que combina literatura, filosofía y sensibilidad estética.

Para esta cita especial, Carlota apostó por un look elegante y natural, acorde con su estilo: vaqueros combinados con una camisa mostaza de manga larga con rayas en dos tonos y botines burdeos de tacón, un guiño discreto a la sofisticación que siempre la ha caracterizado y, a la vez, a la memoria de su abuela Grace Kelly, a quien la Princesa rinde homenaje con pequeños detalles en esta nueva etapa.

La Grieta es mucho más que un libro; es una exploración poética y filosófica de las fisuras que atraviesan la vida, las relaciones y la historia colectiva. Carlota recurre a escritores, poetas y aventureros para trazar un mapa emocional de la fragilidad humana. Figuras como F. Scott Fitzgerald, Anna Akhmatova, Colette o Marguerite Duras acompañan al lector en un viaje en el que lo roto no se percibe como pérdida, sino como oportunidad de revelación y belleza. La obra propone una sucesión de reflexiones y conexiones que invitan a mirar las grietas personales como fuentes de creación y aprendizaje.

En lo personal, este lanzamiento llega en un momento de renovación y reencuentro consigo misma. Tras su separación de Dimitri Rassam a finales de 2023, Carlota ha construido una nueva etapa marcada por la estabilidad y la creatividad, acompañada de su actual pareja, el novelista francés Nicolas Mathieu, quien ha sido un apoyo fundamental en este proyecto literario. La obra refleja, en cierta manera, la capacidad de transformar experiencias difíciles en reflexión, arte y crecimiento personal.

Carlota Casiraghi en Mónaco. (Foto: Gtres)

El cuidado en los detalles es evidente en la portada de La Fêlure, ilustrada por Eloise Van der Heyden, que combina motivos florales en verde y naranja, evocando la relación de Carlota con la naturaleza y rindiendo un sutil homenaje a Grace Kelly, quien también dedicó parte de su vida a las flores y la belleza natural. Este guiño se completa con la elección del estilismo que lució la princesa en la editorial, un gesto que demuestra cómo la memoria familiar se entrelaza con su creatividad.

Carlota Casiraghi no solo se reconoce por su vinculación con la moda y la hípica, sino también por su profundo amor por la literatura y la filosofía. Formada en la Sorbona y con estudios de posgrado en humanidades y ciencias políticas, ya había explorado estos territorios en su anterior obra Archipiélago de pasiones (2018), donde, junto a Robert Maggiori, reflexionaba sobre las emociones y los vínculos familiares como «islotes interdependientes unidos por el deseo».