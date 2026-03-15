Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez son una de las parejas más poderosas del mundo -y también de las más seguidas-. Desde que comenzaran su relación en el 2016 han sido objeto de críticas y, sobre todo, de muchas envidias por su alto nivel de vida. Una vida de la que también disfrutan las otras mujeres que forman parte de la familia del futbolista, como sus hermanos -Hugo, Katia o Elma- y su madre, Maria Dolores dos Santos Aveiro. Por ello, la llegada de la modelo de Jaca al entorno del capitán de la Selección Portuguesa, levantó muchas sospechas sobre la posible mala relación de su ya prometida y el resto de mujeres de su entorno.

¿Qué pasó entre Georgina, su suegra y su cuñada?

Sabido es que Cristiano Ronaldo es muy hombre muy familiar y, por ello, en cada paso que da cuenta con su madre y sus hermanos, que no dudan en verle jugar en los estadios siempre que sus agendas se lo permiten. Por ello, y por sus humildes orígenes, el jugador de fútbol siempre ha contado con ellos para vivir experiencia de lujo juntos -como sus veranos en yate o en playas paradisíacas-.

Katia Aveiro y Georgina Rodríguez con los pequeños de la casa. (Foto: Redes Sociales)

Debido a su exposición mediática, el clan vive rodeado de rumores que, la mayoría de las veces, se desmienten -bien por sus redes sociales o por el documental que hizo la de Jaca-. Precisamente, en las especulaciones que siempre han apuntado a la familia del deportista, Georgina Rodríguez no ha sido menos. En 2023, puso sobre la mesa que la modelo tenía una relación tensa -e incluso nula- con su familia política y, concretamente con su suegra, Dolores Aveiro, y con sus cuñadas, Katia y Elma.

De hecho, en una ocasión, la progenitora del ex jugador del Real Madrid dejó de seguir a la maniquí en redes sociales. Sin embargo, y lejos de la realidad, solo fue un malentendido. Prueba de ello fue un post que compartió Katia Aveiro con su cuñada, con la que tiene mucha interacción en redes sociales y con la que incluso ha posado. Coincidiendo con el día de la madre, Katia viajó hasta Riad para pasar unas vacaciones familiares.

Y, lejos de protagonizar un momento tenso con su cuñada, ocurrió todo lo contrario. Además de publicar una foto con la modelo y con sus sobrinos -Eva, Alana y Mateo- y con su hija Valentina, le dedicó unas palabras a la aragonesa. «Feliz día a todas las mamás del mundo», escribió. Un mensaje que no dejaba dudas a su buena sintonía pese a las especulaciones de un distanciamiento.

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Y no fue la única vez. En 2021, coincidiendo con el 27 cumpleaños de la hermana de Ivanna Rodríguez, Katia decidía felicitarla públicamente refiriéndose a la novia de su hermano como «belleza: «Salud, paz y mucho amor. Mucho de verdad, que bien lo mereces».