Miguel Ángel Muñoz ha reaparecido en redes sociales en uno de los momentos más difíciles de su vida. Apenas unos días después de trascender el fallecimiento de su madre, Cristina Blanco, el actor ha compartido una emotiva publicación desde Los Ángeles, ciudad en la que se encontraba antes de emprender su regreso a España para despedirse de ella. El intérprete publicó una fotografía tomada con una cámara Leica muy especial para él y acompañó la imagen de un mensaje cargado de emoción y significado: «Desde el objetivo de la nueva @leicacamera.es de #Pep antes de tener que venir a España a despedir a mamá».

Unas palabras breves, pero suficientes para reflejar el delicado momento personal que atraviesa el actor, que ha querido compartir con sus seguidores una pequeña ventana a sus sentimientos en medio del duelo.

Un último recuerdo antes de volver a casa

En la instantánea, Miguel Ángel Muñoz aparece vestido completamente de blanco frente a un mural de inspiración egipcia en una calle de Los Ángeles. Una imagen serena que contrasta con el difícil trance al que se enfrenta y que transmite la calma previa a su regreso a España.

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A lo largo de los años, el actor ha demostrado en numerosas ocasiones su pasión por la fotografía y por capturar momentos importantes de su vida. En esta ocasión, además, la referencia a Pep aporta un componente especialmente íntimo a la publicación, ya que convierte la cámara en algo más que un simple objeto: un recuerdo ligado a personas y experiencias importantes para él.

El duro adiós a Cristina Blanco

La muerte de Cristina Blanco ha supuesto un golpe especialmente doloroso para Miguel Ángel Muñoz, que siempre ha mantenido una estrecha relación con su familia y nunca ha ocultado la admiración y el cariño que sentía por su madre, con la que sí tuvo un distanciamiento, al menos mediático, desde que despegara su carrera como actor.

Durante los últimos años, el actor ha compartido en distintas ocasiones momentos familiares que reflejaban la unión que existía entre ambos. Por eso, esta publicación ha sido interpretada por muchos de sus seguidores como un mensaje de despedida cargado de nostalgia y afecto.

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Tras este breve paréntesis en Los Ángeles, Miguel Ángel regresó a España para reunirse con los suyos en uno de los momentos más complicados que le ha tocado afrontar. Un viaje marcado por la tristeza, pero también por el recuerdo de una madre que ocupó un lugar fundamental en su vida.

De hecho, en su carta pública, desveló que el equipo con el que estaba trabajando al otro lado del charco cuando se enteró de la noticia del fallecimiento de su madre.