El thriller de acción de 95 minutos de Netflix se corona como uno de los mayores éxitos de streaming de 2026

El pasado mes de abril se estrenó en Netflix la película de supervivencia Depredador dominante protagonizada por los actores Charlize Theron y Taron Egerton que se ha convertido en todo un éxito de audiencia en la plataforma de streaming. Según el informe recién publicado por Netflix What We Watched the First Half of 2026, esta cinta de acción se ha convertido oficialmente en una de las películas más vistas de la plataforma después de acumular 129 millones de visualizaciones y situarse en el quinto puesto del Top 10. Una original película de acción en la que se cuenta la historia de Sasha, una mujer a la que se le acaba de morir su marido y decide hacer un viaje para pasar el duelo en una zona salvaje de Australia. Esta aventura con la que pretendía encontrarse a sí misma se convierte en una cacería cuando un hombre decide practicar con ella un cruel juego en la que se convierte en su presa.

La cinta Depredador dominante ha sido dirigida por Baltasar Kormákur, al que conocemos por su trabajo en Everest (2015) y La bestia (2012) y el guion ha sido escrito por Jeremy Robbins. Una película que sorprende por la interpretación de sus protagonistas: una atlética y valiente Charlize Theron y un cruel y despiadado Taron Egerton. Además, sorprende por sus arriesgadas escenas de acción que mantienen en vilo a los espectadores desde el primer minuto. Una ágil cinta que, aunque no es un peliculón, engancha al espectador con su ágil ritmo y la tensión a la que se somete a la protagonista.

¿Qué ocurre en la película Depredador dominante?

Como hemos comentado, la protagonista de esta cinta es Sasha, una mujer que se encuentra en un duro proceso de duelo por el fallecimiento de su marido en un accidente y que decide comenzar sola un viaje en un parque nacional de Australia en busca de paz y soledad. Poco a poco nos vamos enterando de que Sasha es una escaladora profesional y que su marido falleció en su última aventura deportiva juntos.

Sasha decide afrontar su duelo con un nuevo reto: recorrer sola en un kayak un río peligroso. Todo cambia para ella cuando conoce a Ben, un hombre misterioso que resulta ser un asesino que decide que ella es su presa y la obligará a enfrentarse a duras pruebas para sobrevivir.

Según la sinopsis oficial de Netflix: «Sasha, una mujer intrépida y amante de las aventuras que trata de superar un profundo duelo, decide adentrarse en la naturaleza australiana para tratar de encontrar paz interior enfrentándose a sus propios límites. Pero lo que parecía una expedición extrema en un río y montañas salvajes pronto se convierte en una lucha desesperada por sobrevivir cuando descubre que un peligroso y despiadado asesino la acecha tras haberla elegido como presa en un implacable juego del gato y el ratón».

En Depredador dominante funciona el típico juego del gato y el ratón en el que la atlética y valiente protagonista para salir viva tendrá que superar un montón de trampas y sorpresas de su depravado cazador. Además, de esta película de acción de 95 minutos destaca la bella fotografía de la naturaleza australiana que acompaña a la protagonista durante toda la película y contrasta con los peligros a los que se tiene que enfrentar para sobrevivir.

El reparto de este trepidante thriller

La protagonista de esta cinta es la actriz Charlize Theron que nos sorprende de nuevo en esta película de supervivencia en este papel de mujer intrépida que se enfrenta a todo lo que se le pone por delante. A la actriz la hemos visto en otras películas de acción como Mad Max: Fury Road (2015), The Fate of the Furious (2017), F9 (2021) o Fast X (2023). El otro protagonista es el actor Taron Egerton que da vida a Ben, un siniestro y taimado asesino que elige a Sasha para su macabro juego y la pone en una situación límite juega con la protagonista y que la pone en una situación límite que tiene que superar para sobrevivir.

Además en el reparto de esta película de acción también están los actores Eric Bana que interpreta el personaje de Tommy, Bessie Holland el de Cas, Zachary Garred el de Leah y Zac Garred, entre otros.

Además de esta película en catálogo de Netflix se pueden encontrar otras de acción y supervivencia en la naturaleza como estas dos: Límite vertical que se centra en el rescate de un grupo de alpinistas en el K2 o Un día para sobrevivir protagonizada por los actores Liam Neeson, Frank Grillo y Dermot Mulroney. Estas dos películas son una buena opción junto con Depredador dominante para disfrutar en nuestro sillón de una tarde de acción y aventura este caluroso verano.