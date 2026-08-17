Ya es oficial: la isla habitada más pequeña de España inicia los trámites para independizarse con sólo 50 habitantes

Vivir en una isla con apenas medio centenar de vecinos durante buena parte del año obliga a convivir con problemas que desde tierra firme pueden parecer menores. El transporte depende del estado del mar, algunos servicios requieren desplazamientos y cualquier incidencia puede convertirse en un asunto más complicado de resolver. A eso se suma que, cuando llega el verano, la población se multiplica de golpe con la llegada de miles de visitantes. Detrás de esa situación está Tabarca, la pequeña isla situada frente a Alicante que ha iniciado los trámites para independizarse.

Sus vecinos llevan años pidiendo más margen para resolver cuestiones que, según explican, se enquistan por depender de administraciones que están fuera de la isla. Por ello, han decidido formalizar esa reclamación y poner en marcha el proceso correspondiente. La idea no pasa por separarse de Alicante ni por crear un nuevo municipio. Lo que se plantea es otra cosa: que Tabarca pueda convertirse en Entidad Local Menor y gestionar directamente algunos asuntos del día a día. El acuerdo para iniciar los trámites se tomó el pasado 7 de abril y el expediente sigue ahora su curso administrativo.

La isla habitada más pequeña inicia los trámites para independizarse

La petición parte de una situación muy particular. Tabarca está situada frente a la costa alicantina y sólo se puede alcanzar por mar, principalmente desde Alicante y Santa Pola. Esa dependencia del transporte marítimo condiciona buena parte de la vida diaria, especialmente durante los meses de invierno.

Cuando el estado del mar obliga a cancelar las conexiones, la isla puede quedar incomunicada durante horas. Para quien pasa allí unas vacaciones puede parecer una circunstancia puntual, pero para sus residentes afecta al abastecimiento, a los desplazamientos y a cualquier servicio que requiera la llegada de personal desde tierra firme. Por este motivo, y otros, la Asociación Tabarca Isla Plana lleva más de diez años reclamando soluciones para cuestiones relacionadas con el transporte, la limpieza, el mantenimiento del patrimonio o la conservación de determinados espacios. Sus representantes consideran que muchos trámites se alargan demasiado al depender de varias administraciones.

El actual modelo reparte competencias entre el Ayuntamiento de Alicante, la Generalitat Valenciana y el Estado, pero los vecinos sostienen que ese sistema resulta poco práctico para resolver asuntos pequeños pero urgentes en un territorio que apenas alcanza las 30 hectáreas.

Qué significa realmente que Tabarca quiera «independizarse»

La palabra puede llevar a pensar en una separación política, pero el proceso que ha iniciado Tabarca es mucho más limitado. Si finalmente obtiene la condición de Entidad Local Menor, la isla seguiría perteneciendo al término municipal de Alicante y lo que cambiaría sería su capacidad para gestionar algunos servicios de manera más directa. Podría contar con una junta vecinal propia y un alcalde pedáneo, además de asumir competencias sobre cuestiones como la conservación de caminos, el alumbrado, la limpieza, la recogida de residuos o determinadas licencias menores.

Otro de los puntos que destacan los impulsores es el acceso a ayudas públicas. Una entidad de este tipo puede optar directamente a determinadas subvenciones de la Diputación o a fondos destinados a actuaciones locales, algo que los vecinos consideran importante para conservar un territorio con necesidades muy específicas. La iniciativa cuenta, según sus promotores, con el respaldo mayoritario de los residentes. Su objetivo no es romper con Alicante, sino disponer de una administración más próxima para tomar decisiones sobre problemas que, aseguran, conocen mejor quienes viven allí durante todo el año.

Una isla de 50 vecinos que en verano recibe a miles de personas

Uno de los grandes contrastes de Tabarca aparece con la llegada del verano. Durante buena parte del año residen allí alrededor de 50 personas, pero en julio y agosto la cifra de visitantes puede alcanzar varios miles en un solo día. Ese incremento multiplica también las necesidades de limpieza, mantenimiento, transporte y servicios. Una infraestructura pensada para una población mínima tiene que asumir durante unas semanas una presión turística muy superior, algo que forma parte de las preocupaciones planteadas por los propios vecinos.

Tabarca tiene además un valor ambiental e histórico que obliga a extremar su conservación. Su núcleo amurallado está protegido y, en 1986, sus aguas fueron declaradas primera reserva marina de España. Bajo el mar se extienden importantes praderas de posidonia oceánica, fundamentales para el equilibrio de este ecosistema mediterráneo. La isla conserva también elementos históricos como la iglesia de San Pedro y San Pablo, la Torre de San José, el faro y las murallas levantadas en el siglo XVIII. Ese patrimonio es otro de los asuntos sobre los que los vecinos reclaman una gestión más ágil.

Un proceso que todavía debe superar varios pasos

El inicio del expediente no significa que Tabarca vaya a convertirse inmediatamente en Entidad Local Menor. El procedimiento debe superar ahora los correspondientes informes técnicos y jurídicos antes de recibir una resolución definitiva. Pero si la solicitud sale adelante, Tabarca pasaría a integrarse en el reducido grupo de entidades locales menores existentes en la Comunitat Valenciana. Mientras tanto, continuará dependiendo administrativamente del Ayuntamiento de Alicante, que ha rechazado que la isla se encuentre desatendida y sostiene que sigue trabajando para mejorar sus servicios.