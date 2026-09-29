El día que la actriz Victoria Luengo encontró huesos en su casa: «Era humana»

Victoria Luengo puede presumir de poder contar una de las mejores anécdotas cuando queda con amigos o acude a entrevista. Tal y como explicó en Cara al show, tuvo que abandonar corriendo el rodaje de la segunda temporada de Reina Roja por la llamada de que habían encontrado unos huesos en una pared de su casa. Todavía con la cara manchada de sangre falsa, ojos morados y golpes simulados, un amigo que se alojaba con ella la llamó con una frase que no invitaba a la calma: «Vicky, hay un problema muy grande».

Habían ido a cambiarle el frigorífico, que se le había estropeado, y al retirar el antiguo apareció algo que nadie esperaba. «Han venido a quitar la nevera antigua… y han encontrado una columna vertebral detrás de la nevera», explicó la actriz. Según contó, «había un hueco en la pared, y dentro, una bolsa de basura, y dentro, otra bolsa de basura, y dentro… esa cosa». Quiso salir de dudas y consultó a un médico sobre si aquello podía ser de un animal. La respuesta no ayudó precisamente a calmarla: «Era humana».

Su madre le dijo que la tirara, pero ella prefirió llamar a la policía

Ante el hallazgo, su primer impulso chocó con el consejo de su madre, que le insistió en que se deshiciera de aquello sin más. Luengo no las tenía todas consigo: «¿Cómo la voy a tirar? ¿Y si alguien la encuentra y me culpan a mí?». Acabó llamando a la policía, que confirmó que el resto era humano y avisó a una forense. Mientras esperaba, la actriz optó por quitarle hierro al momento: «Me puse un vino y les dije a los policías si querían, y me dijeron que no podían».

La versión que ha dado su amiga Susana Abaitua

Esta historia la contó Luengo en el programa Cara al show, de Marc Giró, pero su amiga dio más detalles en el plató de El Hormiguero. En el momento del descubrimiento de los huesos, Victoria pidió a su amiga que fuese a su casa rápido para enterarse de qué estaba pasando. Una vez juntas, llamaron a la Policía para que revisase qué podía ser aquello.

Lo más curioso es que llegó a pensar que todo era una broma de su amiga y que podía estar siendo protagonista de una cámara oculta. «Entré en una paranoia absoluta de que Vicky me la estaba jugando, que era una cámara oculta», decía Susana. Durante bastantes minutos estuvo pensando que aquellos policías eran muy buenos actores, por eso les llegó a hacer varias preguntas para intentar pillarles en un error, aunque al final no lo consiguió.

Entre vino y vino, las amigas esperaron a que les dijesen algo, aunque no tuvieron más noticias: «Vino la forense, se lo llevó y nunca supimos nada más». Desde entonces, las dos tienen esa duda, aunque piensa que «si hubiera sido humana, nos hubiéramos enterado. Hubieran ido al piso a hacer algo más».

Pese a no tener idea de cómo ha terminado la investigación, los agentes les dijeron que podría ser parte de un ritual satánico y que los huesos podrían pertenecer a la columna vertebral de un cerdo, que es la que más se parece a la de los humanos. Aunque no saben más, sí que guardan una foto de lo que encontraron.