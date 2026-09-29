Pablo Motos confiesa el peor piso en el que ha vivido: casi le cuesta la vida

Susana Abaitua y Maxi Iglesias visitaron ayer El Hormiguero para presentar Nuda propiedad, la película que estrenan el 2 de octubre. En la película se habla de un método muy especial a la hora de comprar una vivienda, ya que se adquiere cuando todavía hay una persona viviendo en ella y el nuevo propietario no podrá utilizarla hasta que esa persona fallezca. La ventaja es que ese tipo de viviendas tiene un precio mucho menor, aunque pueden pasar años o incluso décadas hasta que se pueda tener posesión. La trama de esta película llega en plena polémica por el desahucio de Mari Carmen y la acampada en la Puerta del Sol por los precios de la vivienda, por lo que ha dado mucho que hablar y comentar entre los espectadores. En la película, Susana y Maxi son una pareja que compra un piso a mitad de precio pensando que su propietario está en las últimas, pero descubren que todo era una trampa y que en realidad está muy bien de salud y pueden tardar años en poder poner un pie en su casa.

Pablo Motos aprovechó la trama para recordar el piso en el que se instaló cuando se mudó de Valencia a Madrid para escribir en El club de la comedia. «El piso era tremendo. Estaba inclinado y, si caminabas fuerte, parecía que se iba a hundir», contó. La vivienda llegó a agrietarse: «Un día se hizo una grieta y cuando entré por la puerta de mi despacho había dos palomas. Las palomas se iban metiendo dentro y no había manera de tapar aquello». Aquella vivienda estaba situada en el barrio de Salamanca, el más codiciado de Madrid, al que Pablo pudo acceder gracias al gran sueldo que tenía en televisión después de años en la radio como presentador en Onda Cero en Valencia.

Como si se tratase del guion de la película Esta casa es una ruina, que protagonizó Tom Hanks en 1986, la casa del presentador iba teniendo nuevos problemas con el paso del tiempo. «Un día tiré de la cadena y cayó una cisterna antigua justo a mi lado. Me habría matado», decía ante la sorpresa de todos.

Pablo Motos no es el único que ha tenido problemas con su casa

Susana Abaitua aprovechó el momento para recordar que tuvo que vivir en un lugar en el que las cucarachas habían tomado el poder. «Yo mataba la plaga que estaba en mi casa, pero volvía. Estaba todo el día con cucarachas. No podía dormir. Hubo un momento en el que me dijeron que no iban a solucionarlo y dije: ‘Hasta aquí’», aseguraba la actriz vasca, que decidió abandonar aquel piso.

Maxi Iglesias siguió el turno con su propia historia. Hasta los 19 años vivió en casa de su madre sin habitación propia: «Dormía en el sofá cama. Era un piso de 50 metros cuadrados y con tres perros». La conversación sirvió también para hablar del acceso a la vivienda, uno de los temas de fondo de Nuda propiedad.