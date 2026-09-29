Una soltera de ‘First Dates’ vive un ‘tierra, trágame’ con su cita: «Que alguien me saque de aquí»

First Dates hace frente a su última semana del mes y lo hace de la mano de sus nuevos solteros. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en uno de los formatos más vistos de la televisión, y sus diez años de emisión son la mejor prueba de ello. Una amplia experiencia uniendo solteros que, recientemente, nos presentó a Antonio, un soltero de 31 años. El participante contó en su presentación que dedica mucho tiempo al cuidado de su cuerpo. Pues, en su rutina está el hacer apnea en hielo por la mañana e ir al gimnasio. Asimismo, es relaciones públicas en un pub, pero también hace colaboraciones con otros clubs.

Debido a que fue el primero en llegar al local, el soltero tuvo la oportunidad de hablar con Carlos Sobera. Una conversación donde le dijo que su trabajo consistía en realizar bailes íntimos. «Yo saco todo el carácter, pongo mi personaje enfrente y me tiro», le dijo. Así pues, teniendo en cuenta sus gustos y requisitos, la organización del programa le preparó una cita con Gaia, una soltera italiana que no terminó de sentir la chispa que esperaba con él. «Es poco elegante y no es mi prototipo; la elegancia no depende solo de la ropa que uno lleva», comentó ella. Sin embargo, Antonio sí se mostró encantado con ella.

Gaia, sobre su cita de ‘First Dates’: «No puede ser que esté pasando de verdad»

«Me ha impresionado, tiene buena presencia», indicó él. Por ello, el soltero no lo dudó dos veces e hizo todo lo posible por conquistarla. Pero sus intentos fueron en vano, pues ella seguía sin estar convencida de él. «Todo el rato así: ‘Es que soy un playboy’. Vale, para las mujeres más jovencitas a lo mejor sí», comentaba ella.

La velada fue avanzando, pero Gaia no terminaba de conectar con su cita. De hecho, cuando ella se fue un momento a un sitio más íntimo, él la siguió y se apareció con una máscara. Ante ello, la soltera no podía evitar mostrarse incómoda, algo que el soltero parecía no notar. Asimismo, el participante aplicó su famoso baile sexy para conquistar a su cita, pero conseguía el efecto contrario en ella.

«Yo decía: ‘No puede ser que esté pasando de verdad, esto no es real’», confesó ella en uno de los totales. «Que alguien me saque de aquí», agregó. Una falta de interés y química que ya comenzaba a ser evidente para él. Por ello, a Antonio no le sorprendió la decisión final de Gaia. «No, no ha habido mucho feeling. Espero que no te lo tomes a mal, no he sentido la chispa que necesito sentir», le dijo a modo de conclusión.