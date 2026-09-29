Maroto y López, candidatos del PSOE en Madrid, tienen 10 inmuebles, 9 más que la empresa que desahució a Maricarmen

Óscar López y Reyes Maroto, candidatos del PSOE a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid, suman diez viviendas en propiedad, según sus últimas declaraciones de bienes. Son nueve más que Urbagestión, la sociedad que ha desahuciado a Maricarmen, de 87 años, de su casa del distrito de Retiro, y que asegura que el piso de la calle Alcalde Sáinz de Baranda es la única vivienda que posee.

La mayor parte son en copropiedad: sólo la vivienda que López compró en Madrid en 2006 figura a su nombre al 100%. En su declaración ante el Congreso de 2023, López, actual ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha declarado el 100% de una vivienda en Madrid, el 50% de otra en Segovia adquirida en 2020 y el 25% de dos viviendas heredadas en 2022. La misma declaración recoge dos hipotecas de 515.000 y 150.000 euros.

López ha calificado de «intolerable» el desahucio de Maricarmen y lo ha atribuido a «un gobierno neoliberal que no quiere hacer políticas de vivienda y que deja a una mujer en la calle con esas condiciones porque apoya a los fondos buitre», refiriéndose al Gobierno regional. «Ayuso tiene muy claro que su prioridad son los fondos buitre y no los ciudadanos, y su prioridad es su ático», ha añadido.

Un día después, ha replicado a la presidenta madrileña que «ella no es la víctima. La víctima es Maricarmen». Este domingo ha prometido comprar viviendas a fondos mediante el derecho de tanteo y retracto si gobierna la Comunidad, y este lunes ha asegurado que, con el decreto de vivienda aprobado, «no habría ocurrido lo de Maricarmen».

Maroto, que ha ganado las primarias socialistas para optar de nuevo a la Alcaldía de Madrid en 2027, ha declarado ante el Ayuntamiento seis inmuebles urbanos, todos al 50%. Cinco los ha adquirido por compraventa en Alcorcón. El sexto es una vivienda heredada. Su declaración refleja además depósitos bancarios de 203.184 y 36.213 euros.

La portavoz socialista ha acusado al PP de Madrid de ofrecer «alfombra roja para los fondos buitre y la calle para quienes necesitan un hogar», y ha reprochado a Almeida que «conocía la situación, pero ha preferido seguir mirando hacia otro lado». «Madrid tiene que ser una ciudad en la que el derecho a la vivienda esté por encima del negocio inmobiliario», ha sostenido.

Ambos candidatos han enmarcado así el desahucio de Maricarmen en la actuación de los fondos buitre, la etiqueta con la que la izquierda madrileña ha señalado a la propietaria del piso. Urbagestión Desarrollo e Inversión SL rechaza esa definición: «No somos propietarios de ninguna otra vivienda. No se trata ni de un fondo de inversión ni de un fondo buitre, sino de una sencilla pyme», ha defendido en sus comunicados.

La sociedad ha precisado además que no es dueña del edificio, sino solo del piso, que adquirió en 2018 por 240.000 euros. Según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil, en 2025 ha facturado 586.450 euros, con un beneficio de 2.990 euros y una plantilla de siete trabajadores.