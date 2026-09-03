Reyes Maroto purga a su rival en las primarias: prescinde de Enma López como portavoz adjunta del PSOE en Madrid

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha apartado a Enma López de la dirección del Grupo Municipal Socialista apenas semanas después de derrotarla en las primarias para encabezar la candidatura del PSOE a la Alcaldía en 2027. La decisión, comunicada este jueves y confirmada por la propia edil, le retira también la portavocía adjunta y la coordinación de los vocales vecinos en las juntas de distrito, aunque mantiene su acta de concejala.

Maroto ha trasladado la medida directamente a López, según ha revelado la propia afectada en una carta fechada este jueves y difundida en redes sociales. En el escrito, la edil ha lamentado la decisión y ha asegurado que «no forma parte de la manera» en que ella entiende «las primarias y la democracia interna de los partidos». López ha recordado que lleva siete años como concejala socialista en el Ayuntamiento de Madrid y ha vinculado su compromiso con el partido al trabajo diario por conseguir «mejoras tangibles para la vida» de los madrileños, subrayando que no concibe «una cosa sin la otra».

El origen de la purga se remonta al proceso de primarias celebrado este verano en el PSOE-M para designar candidata a la Alcaldía en las municipales de 2027. López se presentó como aspirante sorpresa frente a Maroto, ex ministra de Industria y secretaria general del PSOE Madrid Ciudad, en un movimiento que la dirección socialista no esperaba. El resultado fue ajustado: Maroto se impuso con 1.045 votos frente a los 841 obtenidos por López, que rozó el 45% del apoyo de la militancia.

La candidatura de López fue interpretada por Maroto como una «deslealtad», dado que ambas habían concurrido juntas en la lista municipal de 2023, encabezada precisamente por la exministra. Maroto llegó a acusar públicamente a su rival de «falta de lealtad, incluso hacia Pedro Sánchez» por disputarle el liderazgo en Madrid.

Las tensiones entre ambas se agravaron en la recta final de la campaña interna: mientras Maroto evitaba comprometerse a integrar a López en su equipo si ganaba, la concejala sí se comprometió públicamente a contar con su rival en caso de imponerse.

La trayectoria de López explica el peso político de la decisión de Maroto. La edil concurrió en 2023 como número tres de la lista de Maroto y ejerció como coordinadora de aquella candidatura. Un año después, Pedro Sánchez la situó como secretaria federal de Política Económica del PSOE, y en 2025 asumió además la portavocía adjunta en el Ayuntamiento. Su nombre había sonado en varias ocasiones como una de las principales bazas del PSOE en la capital.

Con la decisión de este jueves, Maroto consolida su control sobre el aparato municipal socialista y despeja el terreno interno de cara a las elecciones de 2027, para las que ya trabaja en la elaboración del programa electoral. López, por su parte, ha adelantado que continuará en el Ayuntamiento «con las tareas» que la dirección del grupo «considere oportunas y adecuadas» para ella, sin confirmar si permanecerá en la formación tras el pulso perdido con la exministra.