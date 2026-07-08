La socialista Reyes Maroto se pone una camiseta falsa de España tras liderar una campaña contra la piratería

Reyes Maroto ha pasado de querer erradicar la piratería a ponerse una camiseta falsa de la selección española. La que fuera ministra de Industria, Comercio y Turismo entre 2018 y 2023 aseguró en su día que iba a «desarrollar una agenda política ambiciosa contra la falsificación». Sin embargo, la socialista apareció con una elástica de España que no era la oficial en un acto del PSOE este lunes.

Le delata el parche situado en el brazo derecho. El de la ex ministra es blanco con el fondo de la Copa del Mundo en negro, cuando el que lleva España es dorado. Realmente, la camiseta que se vende en las tiendas oficiales va sin parches, pero existe la opción de añadirlos pagando un suplemento de 10 euros por cada uno. En tal caso, el que vende Adidas es el dorado. El negro solo aparece en las falsificaciones, ya que hasta poco antes de comenzar el Mundial 2026 no se conocían los detalles de estos parches.

En la imagen se puede apreciar cómo el parche del brazo derecho de la camiseta que lleva Lamine Yamal en el partido contra Portugal es dorado con una parte del fondo blanco, mientras que en la que lleva Reyes Maroto el fondo es blanco con el sombreado de la Copa del Mundo en negro. Este parche no se puede adquirir a través de las tiendas oficiales, solamente mediante las falsificaciones.

El parche dorado está reservado para las selecciones campeonas del mundo, mientras que las que todavía no tienen una estrella en el pecho lucen el mismo que lleva la portavoz socialista del Ayuntamiento de Madrid, como Portugal, por ejemplo, tal y como se dio cuenta Vozpópuli. Ni su equipo de comunicación ni su gente de redes sociales ni ella misma se dieron cuenta del error, ya que publicaron varias fotos con la camiseta en sus perfiles oficiales.

En 2018, cuando era ministra, Reyes Maroto hizo un discurso contra las falsificaciones: «Vamos a desarrollar una agenda política ambiciosa contra la falsificación y la venta ilegal porque es un fenómeno muy preocupante y desde los años 90 ha tenido una incidencia creciente», explicó. Ocho años después, la ex ministra ha aparecido con una camiseta falsa de la Selección, todo lo contrario a lo que ella vendía.