España ya está en Los Ángeles: comienza la operación Bélgica

La selección española ya está en Los Ángeles. Después de eliminar a Portugal con el inolvidable gol de Mikel Merino en el minuto 91, la expedición de Luis de la Fuente aterrizó a las 3:54 de la madrugada, hora peninsular española (18:54 del martes en California), iniciando así una nueva etapa en su camino hacia el Mundial. Atrás queda Dallas. Ahora toda la atención está puesta en Bélgica, el último obstáculo antes de unas semifinales que cada día parecen más cerca para una España lanzada.

España se alojará durante su estancia en el Westdrift Manhattan Beach, un exclusivo hotel situado a escasos minutos del aeropuerto internacional de Los Ángeles y muy cerca del océano Pacífico. La concentración cambia el ambiente texano por una de las zonas más privilegiadas del sur de California. Manhattan Beach destaca por sus largas playas, su famoso muelle, su tranquilidad y un entorno mucho más relajado que el centro de la ciudad, convirtiéndose en un lugar ideal para recuperar fuerzas antes de una eliminatoria de máxima exigencia. Será desde allí donde la Selección prepare el decisivo duelo frente a Bélgica.

El miércoles comenzará el trabajo sobre el césped. Luis de la Fuente ha programado un entrenamiento a puerta cerrada, sin presencia de los medios de comunicación, con el objetivo de empezar a diseñar el plan para frenar a los Diablos Rojos. Tras la sesión, Dani Olmo comparecerá en rueda de prensa a partir de las 22:00 horas peninsular española, convirtiéndose en el primer futbolista en analizar un partido que puede colocar a España entre las cuatro mejores selecciones del mundo. El sueño continúa y el combinado nacional ya está instalada en la ciudad donde quiere dar un paso más hacia la gloria.