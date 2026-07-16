Bellingham desvela lo que le dijo a Messi en su acalorada discusión

Jude Bellingham y Leo Messi tuvieron una bronca durante el primer tiempo del encuentro entre Inglaterra y Argentina. El motivo, según desveló el jugador inglés, fue una falta pitada a favor de los argentinos. Eso provocó una acalorada discusión entre el futbolista del Real Madrid y el del Inter Miami. Tras el partido, la estrella de los Three Lions explicó que «no fue nada malo», «en realidad, estábamos discutiendo una falta».

Las imágenes corrieron como la pólvora por las redes sociales. Todos los aficionados se preguntaban qué se habían dicho los dos jugadores en esa discusión sobre el terreno de juego, pero el jugador inglés le quitó hierro al asunto tras el partido: «¿La charla con Messi? En realidad, estábamos discutiendo una falta. No fue nada malo. Estoy seguro de que todos harán lo suyo y lo convertirán en un gran asunto, pero no fue nada».

Luego, el futbolista del Real Madrid detalló más sobre la conversación: «Pensé que había una falta antes y Messi dijo: ‘¿Y qué hay de la que me hicieron a mí?’. Y yo dije: ‘Eres lo suficientemente fuerte para aguantarla’, ¿sabes a qué me refiero?», explicó.

Bellingham estuvo muy elegante en todo momento, a pesar de su discusión con Messi, y reconoció la derrota ante un gran Messi que dio dos asistencias para liderar la remontada de Argentina. «Obviamente, estoy del lado perdedor, lo que duele mucho, pero es un privilegio jugar contra uno de los mejores», reconoció el atacante británico.

Un Bellingham que se mostró «muy triste» por la derrota en semifinales y que considera que pueden aprender de esto para el futuro: «Creo que podemos sacar mucha experiencia de esto, pero es desolador. Quería formar parte de una selección inglesa que por fin lo consiguiera y lograra el objetivo. Estar aquí, diciéndoles a los aficionados lo mismo que llevan oyendo años, es realmente desolador».