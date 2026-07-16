Harry Kane ajusticia al rácano Tuchel: «A este nivel no es suficiente aferrarse al resultado con 1-0»

Harry Kane ajustició a su seleccionador, Thomas Tuchel, al término del Inglaterra-Argentina, partido de semifinales del Mundial 2026. La cobardía del alemán, echando hacia atrás a sus jugadores cuando ganaban por 1-0, fue su condena y la albiceleste pasó a la final remontando el gol de Anthony Gordon gracias a Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

El capitán de Inglaterra fue el primero en tomar la palabra al acabar el encuentro y no dudó en cargar contra el planteamiento defensivo de Tuchel. «Estoy destrozado. Destrozado por los chicos. Destrozado por todos: el cuerpo técnico, los aficionados… Jugamos un buen partido durante la mayor parte del mismo. Una vez que nos pusimos 1-0 arriba, simplemente nos aferramos al resultado. A este nivel, no es suficiente», aseguró.

«Nos costó presionar al rival. Creo que, sobre todo en la primera parte y al comienzo de la segunda, los presionamos bien. Los pusimos bajo mucha presión, especialmente arriba en el campo, lo que nos permitió ganar balones y controlar un poco el partido», explicó Kane, destacando lo que sí hizo bien Inglaterra antes de desinflarse con el marcador a favor.

El delantero del Bayern de Múnich detalló cómo vivieron esos últimos minutos de angustia tras la encerrona de Tuchel: «Después del gol, ya fuera porque ellos subían más hombres al ataque o porque nosotros no podíamos igualarlos individualmente, fue una oleada tras otra, y estábamos tratando de resistir, nuestros muchachos bloqueando. Pero al final, no fue suficiente».

«Fue una oleada tras otra»

«Los chicos siempre están preparados para cualquier momento del partido, y cuando nos pusimos por delante, el mensaje era que siguiéramos atacando y marcáramos otro gol. Obviamente, una vez que marcaron sus dos goles, el objetivo era encontrar algo, pero podríamos haber recuperado el control del partido», agregó Kane, máximo goleador de los ingleses en el Mundial junto a Jude Bellingham.