Bellingham tenía razón: Tuchel condena a Inglaterra tras señalar a sus jugadores contra Noruega

Jude Bellingham terminó teniendo razón. La estrella del Real Madrid e Inglaterra fue el único que se opuso a Thomas Tuchel cuando acusó a los futbolistas ingleses de no haber jugado como él quería contra Noruega, asegurando que habían ganado ese partido de cuartos de final del Mundial 2026 por suerte. Su goleador respondió diciendo que el alemán no sabía lo que era enfrentarse a tipos como Erling Haaland o Martin Ödegaard y unos días después el tiempo ha demostrado que estaba en lo cierto.

Y es que Tuchel se condenó a sí mismo en el choque de semifinales contra Argentina mandando a su equipo encerrarse cuando vencía por 1-0, estaba a un paso de la final del Mundial y merodeaba el segundo. Sin embargo, su cobardía, manifiesta en los cambios (quitó, por ejemplo, al autor del gol de Inglaterra, Anthony Gordon, para meter a otro central, Konsa), terminó en otra remontada histórica de la albiceleste.

«Es un día muy triste para nosotros. Hemos hecho un buen partido, luchamos mucho y al final…», comentó Bellingham, que fue caballero y evitó hacer leña del árbol caído al ser preguntado por la prensa española sobre la pifia de su seleccionador. «Nada de eso…», respondió antes de enfilar camino hacia el autobús de Inglaterra. Este sábado tendrá la oportunidad de, al menos, ser tercero en un Mundial contra Francia.

Las explicaciones de Tuchel

Por otro lado, Tuchel mantuvo su discurso personalista que tanto llamó la atención después del Noruega-Inglaterra y que señaló el propio Bellingham, desatando un conflicto interno entre seleccionador y estrella. «No pudimos ganar ningún balón, no pudimos mantener la posesión, así que creo que no fue un problema estructural. No cambiamos nada. Pero el partido cambió por completo. Entiendo que estas discusiones existan y que haya millones de entrenadores después del partido, pero tuve que decidir yo», afirmó, en tono defensivo.

«No sirve de nada si no puedes controlar el balón. No pudimos salir de la zona de ataque. Claro que queríamos buscar el segundo gol, pero no tenía la sensación de que los cambios ofensivos fueran a ayudar. Mantuvimos nuestro 4-4-2, pero nos volvimos pasivos, cada vez más», explicó.