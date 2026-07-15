Gordon adelanta a Inglaterra tras un gran centro de Rogers y un despiste tremendo de Nahuel Molina

Anthony Gordon se convirtió en el héroe de Inglaterra con su gol contra Argentina que adelantaba a los ingleses en la semifinal del Mundial 2026. El partido en Atlanta se abrió después de los primeros 45 minutos, en los que prácticamente no hubo ocasiones, y el nuevo jugador del Barcelona remató a la red un gran centro desde la derecha de Morgan Rogers.

Nahuel Molina se durmió por completo y Gordon entró solo y libre de marca para enviarla para dentro al primer toque, aunque cabe destacar nuevamente la gran acción de Rogers, una de las novedades de Thomas Tuchel en el once inicial. Así, Inglaterra se acercó a la final en el 55′ y animó una semifinal bastante trabada y sin un juego brillante por parte de ninguna de las dos selecciones.

GORDON DESATA LA LOCURA PARA INGLATERRA 🔥🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 UN GOL PARA LA HISTORIA. UN GOL QUE DEJA A ARGENTINA MUY TOCADA#DAZNMundial pic.twitter.com/UissJwiJ5g — DAZN España (@DAZN_ES) July 15, 2026

Gordon fue sustituido en el minuto 72. Tuchel quitaba a su goleador para meter otro defensa y poner una línea de cinco con la entrada de Konsa cuando más atacaba Argentina. El mensaje hacia su equipo fue pésimo y Argentina se vino hacia arriba hasta encontrar el empate. El autor del 1-1 fue Enzo Fernández, con un golazo desde fuera del área en el 85′.