Inglaterra vs Argentina en directo en vivo | Dónde ver el partido, cronología, cómo va y última hora de las semifinales del Mundial 2026 hoy online gratis

Inglaterra y Argentina están listas para pelear en uno de los partidos más esperados y deseados de este Mundial 2026. Ambas selecciones se ven las caras en las semifinales de un torneo que ya está llegando a su conclusión y que sólo espera un finalista para enfrentarse a España en Nueva York el próximo domingo. No queda nada para saber si Leo Messi jugará su segunda final consecutiva de la Copa del Mundo o si serán los ingleses los que tengan la oportunidad. Te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Inglaterra – Argentina.

Inglaterra – Argentina del Mundial 2026, en directo

España espera rival en la final del Mundial 2026

Este martes España conseguía una nueva gesta histórico al clasificarse para la gran final del Mundial 2026. Los de Luis de la Fuente pasaron por encima de Francia con un contundente 2-0 y sacaron el primer billete para la final de la Copa del Mundo. Falta saber quién avanzará hasta esa fase y eso se decidirá hoy en el Estadio de Atlanta. O se repite la final de la Eurocopa 2024 que también ganó la selección contra Inglaterra, o se juega la final soñada por muchos y que hace unos meses tendría que haberse jugado en la Finalissima frente a Argentina.

Inglaterra – Argentina, una larga historia

Hoy, en las semifinales del Mundial 2026, se juega uno de los partidos más especiales para cualquier amante del deporte rey. Argentina e Inglaterra, con una larga historia a sus espaldas, pelearán por un puesto en la final de la Copa del Mundo y a nadie se le escapa aquel duelo en el que, en 1986, Diego Armando Maradona marcó el mejor gol de la historia de los Mundiales o la Mano de Dios con la guerra de las Malvinas como contexto. Tampoco hay que olvidarse de aquel duelo en 1998 con la expulsión de David Beckham en una acción con el Cholo Simeone.

Partidazo en Atlanta

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Inglaterra – Argentina que corresponde a las semifinales del Mundial 2026. Este choque es el antepenúltimo que queda de la Copa del Mundo, por lo que a la competición ya no le queda nada para finalizar y hay que destacar que hoy saldrá del Estadio de Atlanta el rival con el que la selección española se verá las caras el próximo domingo en Nueva York para pelear por el título.