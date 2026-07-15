Inglaterra vs Argentina en directo en vivo | Dónde ver el partido, cronología, cómo va y última hora de las semifinales del Mundial 2026 hoy online gratis
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Inglaterra - Argentina del Mundial 2026
El Estadio de Atlanta acoge las semifinales del Mundial 2026 en la que se verán las caras Inglaterra y Argentina
Inglaterra y Argentina están listas para pelear en uno de los partidos más esperados y deseados de este Mundial 2026. Ambas selecciones se ven las caras en las semifinales de un torneo que ya está llegando a su conclusión y que sólo espera un finalista para enfrentarse a España en Nueva York el próximo domingo. No queda nada para saber si Leo Messi jugará su segunda final consecutiva de la Copa del Mundo o si serán los ingleses los que tengan la oportunidad. Te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Inglaterra – Argentina.
Inglaterra – Argentina del Mundial 2026, en directo
España espera rival en la final del Mundial 2026
Este martes España conseguía una nueva gesta histórico al clasificarse para la gran final del Mundial 2026. Los de Luis de la Fuente pasaron por encima de Francia con un contundente 2-0 y sacaron el primer billete para la final de la Copa del Mundo. Falta saber quién avanzará hasta esa fase y eso se decidirá hoy en el Estadio de Atlanta. O se repite la final de la Eurocopa 2024 que también ganó la selección contra Inglaterra, o se juega la final soñada por muchos y que hace unos meses tendría que haberse jugado en la Finalissima frente a Argentina.
Inglaterra – Argentina, una larga historia
Hoy, en las semifinales del Mundial 2026, se juega uno de los partidos más especiales para cualquier amante del deporte rey. Argentina e Inglaterra, con una larga historia a sus espaldas, pelearán por un puesto en la final de la Copa del Mundo y a nadie se le escapa aquel duelo en el que, en 1986, Diego Armando Maradona marcó el mejor gol de la historia de los Mundiales o la Mano de Dios con la guerra de las Malvinas como contexto. Tampoco hay que olvidarse de aquel duelo en 1998 con la expulsión de David Beckham en una acción con el Cholo Simeone.
Partidazo en Atlanta
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Inglaterra – Argentina que corresponde a las semifinales del Mundial 2026. Este choque es el antepenúltimo que queda de la Copa del Mundo, por lo que a la competición ya no le queda nada para finalizar y hay que destacar que hoy saldrá del Estadio de Atlanta el rival con el que la selección española se verá las caras el próximo domingo en Nueva York para pelear por el título.
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Más piques
Esto no está siendo fútbol. Veremos si al árbitro se le va de las manos o no después de un último pique tras una acción entre Anderson y Enzo Fernández.
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Faltas y más faltas
Vaya inicio más trabado en este arranque del Inglaterra – Argentina.
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Despeja la albiceleste
Córner a favor de Inglaterra que despejó el Cuti Romero en el punto de penalti.
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Otra más
Vaya golpe de Enzo Fernández de Anderson en la cabeza por detrás. Se detiene el encuentro. Cómo ha empezado Argentina.
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Recaditos
Primera advertencia del árbitro para Leandro Paredes y para Mac Allister, que llegaron tarde a un balón y empujaron a dos rivales.
¡Comienza el Inglaterra – Argentina!
Rueda el balón en el Estadio de Atlanta. ¡¡Sacó de centro Argentina!!
¡Los himnos!
Ya están sonando los himnos en el Estadio de Atlanta. El primero en sonar es el de Inglaterra con el God Save the King. Posteriormente le tocó al de Argentina. ¡¡Esto va a empezar en nada!!
¡Saltando al campo!
Empiezan los futbolistas ya a saltar al terreno de juego del Estadio de Atlanta. ¡No queda nada para que comience el Inglaterra – Argentina!
Qué día y a qué hora es la final del Mundial
Recordamos que la final del Mundial 2026 se jugará el próximo domingo 19 de julio. El partido comenzará a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y se jugará en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey. Hoy descubriremos quién será el rival de la selección española.
Dónde ver por TV el Inglaterra – Argentina
Este apasionante Inglaterra – Argentina se podrá ver en directo por televisión a través de Dazn y de La1, pero en OKDIARIO te contaremos gratis y en vivo online todo lo que suceda en estas semifinales del Mundial 2026.
Dónde se juega la final del Mundial
Es imposible a día de hoy no pensar en la final del Mundial 2026. El encuentro en el que España peleará contra Argentina o Inglaterra por la Copa del Mundo se jugará en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, conocido como el MetLife Stadium.
Cuántos goles lleva Messi en el Mundial 2026
Ahora mismo Leo Messi y Kylian Mbappé son los máximos goleadores del Mundial 2026 con 8 goles en su casillero, pero el rosarino tiene un choque menos. Eso sí, ambos jugarán el fin de semana…y podrían verse las caras en la lucha por el tercer y cuarto puesto. Bellingham y Harry Kane vienen pisando fuerte, pero es cierto que los dos ingleses llevan seis tantos.
Dónde se juega el Inglaterra – Argentina
Queda algo más de media hora para que ruede el balón en la última semifinal del Mundial 2026. Este Inglaterra – Argentina se jugará en el Estadio de Atlanta, Georgia. De aquí saldrá el rival de España en la final de la Copa del Mundo, por lo que en nuestro país estaremos muy atentos a lo que ocurra.
Cuántos mundiales tiene Inglaterra
Mientras Argentina busca la cuarta estrella, los ingleses quieren la segunda. Ya hace bastante que consiguieron ganar su primer y único Mundial, ya que lo lograron en 1966 tras ganar a Alemania Federal en la final en Wembley.
Cuántos mundiales tiene Argentina
La selección de Argentina ha conseguido ganar tres Mundiales. El primero de ellos fue en 1978, el siguiente el mítico de México 1986 con Diego Armando Maradona y el último en 2022 en Qatar, por lo que la albiceleste es la vigente campeona.
¿Quién ganará: Inglaterra o Argentina?
Es un auténtico partidazo lo que tenemos por delante y muchos hablan sobre qué selección es mejor o a cuál quieren para la final contra España. Pero la gran pregunta es, ¿quién es realmente favorita? ¿Quién ganará, Inglaterra o Argentina?
Quién es el árbitro del Inglaterra – Argentina
La FIFA designó al árbitro Ismail Elfath para que dirija la contienda de semifinales del Mundial 2026 entre Inglaterra y Argentina, por lo que el colegiado de origen marroquí que pita en la MLS tiene un encuentro muy complicado por delante. Este es el equipo arbitral al completo junto al VAR del Inglaterra – Argentina.
– A qué hora empieza el partido entre Inglaterra vs Argentina
Recordamos que la FIFA programó este partidazo entre Inglaterra y Argentina a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias, por lo que no falta prácticamente nada para que ruede el balón en el Estadio de Atlanta.
Hay once también de Inglaterra
Ya hay once de Inglaterra: Jordan Pickford, John Stones, Marc Guéhi, Reece James, Djed Spence, Declan Rice, Jude Bellingham, Elliot Anderson, Morgan Rogers, Anthony Gordon y Harry Kane.
Ya tenemos el once de Argentina
Este es el once de Argentina: Emiliano Dibu Martínez, Lisandro Martínez, Cuti Romero, Nicolás Tagliafico, Nahuel Molina, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Giuliano Simeone, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lionel Messi.
Todo preparado
¡Vamos que ya no queda nada para que arranque la segunda y última semifinal del Mundial 2026! En nada conoceremos las alineaciones de Inglaterra y de Argentina.
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¡Sin rematador!
Gran contragolpe iniciado por Messi en campo propio, pero el centro final de Argentina desde la banda derecha no encontró a nadie.