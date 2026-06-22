Cuántos goles ha marcado Leo Messi en los Mundiales: todos los partidos en los que ha anotado

Hablar de los Mundiales de fútbol es hablar de jugadores capaces de marcar una época. A lo largo de casi un siglo de historia, la Copa del Mundo ha visto desfilar a algunos de los mejores futbolistas de todos los tiempos, pero pocos han conseguido mantener una presencia tan prolongada y decisiva como Leo Messi. El capitán de Argentina continúa ampliando su legado en la máxima competición internacional y, tras su actuación en el Mundial 2026, ha alcanzado una cifra histórica que le sitúa en lo más alto de la clasificación de goleadores del torneo.

Desde su estreno en Alemania 2006 hasta la actual edición disputada en Estados Unidos, México y Canadá, el delantero argentino ha ido construyendo una trayectoria extraordinaria. Sus tantos han llegado en fases de grupos, eliminatorias e incluso finales, convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas de la historia de los Mundiales. Ya suma 16 goles.

Quién es el máximo goleador de la historia de los Mundiales

La Copa del Mundo ha superado ampliamente los 2.000 goles desde que comenzó a disputarse en 1930. Sin embargo, muy pocos jugadores han logrado alcanzar cifras históricas de anotación en una competición tan exigente.

Durante más de una década, el récord absoluto perteneció en solitario al alemán Miroslav Klose. El delantero firmó un total de 16 goles repartidos en cuatro ediciones mundialistas y 24 encuentros. Su producción goleadora se distribuyó entre Corea y Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, torneo en el que además conquistó el título con la selección alemana.

Ahora, esa marca ya no le pertenece en exclusiva. Leo Messi ha conseguido igualar los 16 goles de Klose después de ampliar su cuenta en el Mundial 2026. El argentino había anotado previamente un gol en Alemania 2006, cuatro en Brasil 2014, uno en Rusia 2018 y siete en Catar 2022, donde levantó el trofeo mundial. Su último partido le ha permitido alcanzar la cima de esta clasificación histórica y puede sentar un precedente desde ya.

Cuántos goles lleva Leo Messi en el Mundial 2026

El estreno de Argentina en el Mundial 2026 dejó una actuación memorable de su gran capitán. En el encuentro frente a Argelia, Messi fue decisivo al firmar tres tantos que impulsaron la victoria de la Albiceleste por 3-0. El hat-trick tuvo una enorme trascendencia estadística: gracias a esos tres goles, el delantero argentino alcanzó los 16 tantos en Mundiales e igualó el récord que ostentaba Miroslav Klose desde 2014.

Además de acercarse a la cima histórica, Messi sigue ampliando una colección de registros que abarca seis participaciones mundialistas consecutivas, desde Alemania 2006 hasta la actual edición celebrada en Norteamérica. A pocos días de cumplir 39 años, continúa siendo una de las figuras más determinantes del torneo.

Todos los goles de Leo Messi en los Mundiales: lista de partidos

La trayectoria goleadora de Messi en la Copa del Mundo se extiende a lo largo de seis torneos diferentes.

Alemania 2006

Argentina 6-0 Serbia y Montenegro

Su primer gol mundialista llegó siendo todavía un adolescente. Ingresó desde el banquillo y anotó el sexto tanto argentino tras una asistencia de Carlos Tévez.

Brasil 2014

Argentina 2-1 Bosnia-Herzegovina

Messi volvió a marcar en una Copa del Mundo ocho años después de su estreno. Recibió un pase de Gonzalo Higuaín, superó a varios rivales y definió con precisión.

Argentina 1-0 Irán

Un potente zurdazo en los instantes finales resolvió un partido muy complicado para la selección argentina.

Argentina 3-2 Nigeria

Anotó el primer tanto del encuentro tras aprovechar un rechace al poste.

Argentina 3-2 Nigeria

En el mismo partido volvió a marcar, esta vez mediante un lanzamiento de falta que amplió su protagonismo en la fase de grupos.

Rusia 2018

Argentina 2-1 Nigeria

Messi se estrenó en el torneo tras controlar un pase de Éver Banega y definir con acierto ante el guardameta rival.

Qatar 2022

Arabia Saudí 2-1 Argentina

Abrió su cuenta goleadora en el campeonato transformando un penalti.

Argentina 2-0 México

Un disparo desde fuera del área permitió a Argentina encarrilar un encuentro clave.

Argentina 2-1 Australia

Marcó el primer gol de los octavos de final con un remate ajustado junto al poste.

Argentina 2 (4) – 2 (3) Países Bajos

Transformó un penalti en los cuartos de final tras una falta cometida sobre Marcos Acuña.

Argentina 3-0 Croacia

Volvió a marcar desde los once metros en semifinales.

Argentina 3 (4) – 3 (2) Francia

Anotó el primer gol de la final desde el punto de penalti.

Argentina 3 (4) – 3 (2) Francia

Ya en la prórroga, aprovechó un rechace para volver a marcar y acercar a Argentina al título mundial.

Mundial 2026

Argentina 3-0 Argelia

Messi firmó el primer triplete de su carrera en una Copa del Mundo. El primer tanto llegó tras una jugada iniciada por Rodrigo De Paul, el segundo al aprovechar un rechace del portero argelino y el tercero mediante una acción individual culminada con un remate cruzado.

Con este hat-trick, el capitán argentino alcanzó los 16 goles en Mundiales y se colocó junto a Miroslav Klose en lo más alto de la clasificación histórica de goleadores de la Copa del Mundo. Su historia en el torneo, además, todavía continúa abierta en el Mundial 2026.