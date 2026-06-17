El Barcelona presume del histórico hat-trick de Messi: «Leyenda»

A pesar de que ya no es jugador suyo, el Barcelona ha presumido de Leo Messi a través de sus redes sociales en la mañana de este miércoles tras el histórico hat-trick del astro argentino la pasada madrugada en su debut en el Mundial 2026 ante Argelia. Tres goles con los que Messi se convierte en el máximo goleador de la historia de los mundiales.

«Leyenda», publicó el Barcelona con una imagen de Leo Messi con la camiseta blaugrana y acompañado de un emoticono de una cabra. El club catalán aprovechó para presumir del mejor jugador de su historia.

Aprovechando el tirón de una madrugada, en España, legendaria para Messi, el Barcelona utilizó su imagen como culé para ganar visitas en sus canales oficiales. «Todos los goles de Leo Messi en un solo vídeo. Más de 5 horas de puro placer audiovisual. Relájate, ponte cómodo y disfruta», publicó la entidad blaugrana con un enlace para ver todos sus goles vestido con la camiseta del Barça.

Y es que sin duda Leo Messi es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol y el mejor en la historia del Barcelona. Un talento que desde hace unos años ya no juega en el Camp Nou, aunque la afición culé sigue soñando con su retorno una vez se retire del fútbol.

A sus casi 39 años, Leo Messi sigue haciendo historia. Está jugando con Argentina su sexto mundial y en su debut hizo tres goles ante Argelia para darle la victoria por 3-0 a la albiceleste. Tres dianas que le hacen ser, con 16 tantos, el máximo goleador de la historia de los mundiales, empatado con la leyenda Klose.