Messi se compara con Nadal tras hacer historia en el Mundial: «Somos muy parecidos»

Leo Messi hizo historia en su estreno en el Mundial 2026 tras marcar tres goles ante Argelia que le sitúan como el máximo goleador de la historia de los mundiales junto a Miroslav Klose con 16 tantos. A días de cumplir los 39 años, la leyenda cuajó una exhibición en el estreno de Argentina en la competición. A la conclusión del partido se comparó con Rafa Nadal y dejó claro que su serie le está sirviendo de inspiración para seguir dando el máximo.

Leo Messi se estrenó en el Mundial 2026 con una exhibición impresionante en el primer partido del grupo J que enfrentó a Argentina contra Argelia. El ’10’ anotó tres goles para convertirse, junto con Klose, en el máximo goleador de la historia de los mundiales con 16 goles. El primero llegó en el minuto 16 de partido con un impresionante tiro que se coló por la escuadra de la portería defendida por Luca Zidane. Incluso este tanto hizo llorar a la leyenda sobre el terreno de juego.

La exhibición de Leo Messi continuó en la segunda mitad y a la hora del partido se aprovechó de un error del hijo de Zidane para hacer a placer el segundo tanto. El tercero sería el de toda la vida del ex del Barcelona. En el minuto 75, el ’10’ se perfiló y con la izquierda la ajustó en el ángulo del palo derecho de la portería de Argelia. Tres goles que ya son historia de los mundiales.

Si te has quedado despierto, has visto historia Si te acabas de levantar, vas a ver historia 🔟 🇦🇷 LEO MESSI #DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/YdDPJtCkOP — DAZN España (@DAZN_ES) June 17, 2026

Leo Messi se compara con Rafa Nadal

A la conclusión del partido, Leo Messi se pasó por la zona mixta tras ser nombrado mejor jugador del partido y sorprendió a todos tras sacar a colación el nombre de Rafa Nadal cuando fue cuestionado sobre qué le alimenta para seguir con ganas de fútbol cuando está a una semana de cumplir los 39 años.

«A mí me gusta jugar al fútbol, es mi pasión desde chiquito y cuando estoy bien doy el máximo. Estamos mirando la serie de Rafa Nadal y somos muy parecidos; me identifico mucho. Siempre quiero dar el máximo y me quiero sentir bien, disfruto de esa manera», afirmó Leo Messi sobre la figura de Rafa Nadal.

Messi también habló del buen momento por el que atraviesa la selección cuando está al borde de la retirada. «No me imaginaba esto ni nada de lo que me tocó vivir. Todo lo que estoy viviendo es de yapa (buena fortuna). Tuve la suerte de vivir más de lo que podría haber soñado a nivel individual y grupal. Hoy estoy disfrutando de un grupo hermoso», confirmó.

Sobre su récord como máximo goleador de la historia de los mundiales dijo que: «Es un honor estar ahí por lo que significa, estar al lado de Klose, Ronaldo, Mbappé, que hoy hizo dos».