Messi es infinito: iguala el récord de Klose como máximo goleador en los Mundiales con un hat-trick

El mundo ya se ha vuelto a rendir ante Lionel Andrés Messi Cuccittini. En el debut de Argentina en el Mundial 2026, ha tenido una de las mejores actuaciones que se le recuerdan. Y eso que ha dado recitales. El Messi de antaño, el que dejaba sin palabras a todo el mundo, apareció en Kansas City. En el estreno contra Argelia se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, igualando el récord histórico de Miroslav Klose. Ese que unas horas antes del inicio del partido ante Argelia tenía a tiro Kylian Mbappé y que ahora, con 16 tantos, es suyo.

Sexto día de competición y primer día grande. Ya se puede decir que ha empezado este Mundial. Ya ha hecho su puesta de largo Argentina y ya hemos visto a la mejor versión de Messi, en la que es su sexta participación en una Copa del Mundo. El capitán argentino es el primer futbolista en la historia en jugar seis de ellas –puesto que Ochoa y Cristiano aún no han debutado– y vaya manera de celebrarlo. De dobletes iba la noche… hasta que apareció e hizo un hat-trick.

«¿Quiénes son Mbappé o Haaland?», debió pensar. Golazo por la escuadra ante Argelia a las primeras de cambio. Le habían anulado uno a los seis minutos y, en su siguiente aparición, no perdonó. Ese sí que subió al marcador. Cazó otro mediada la segunda parte, ante un rechace de Luca Zidane y, al ponerse a uno de Klose, estaba claro qué era lo siguiente que iba a pasar. Y pasó.

El gol fue el de toda la vida. Ese disparo ajustado al palo izquierdo. Ese pase violento a la red. Un gol que, de momento, es historia del fútbol mundial por lo que supone, pero que pronto tendrá otro que le supere. Porque es cuestión de tiempo que desempate con el alemán. Las exhibiciones –que lo fueron– de los dos bichos modernos, reducidas a lo más ínfimo en unos minutos.

Messi, Messi y más Messi

Kylian Mbappé y Erling Braut Haaland hacían su debut en la noche del martes y la madrugada del miércoles en hora española. Lo hacían con sendos dobletes para darles la victoria a Francia y Noruega, que además están en el mismo grupo. Pero faltaba él. Era la gran atracción de la noche. Leo Messi volvía a escena y lo hacía ya sin la presión de los últimos años. Con la tercera estrella bordada en el pecho, llegaba a Estados Unidos con todo hecho.

Supuestamente es su último Mundial. También se supone que está en el ocaso de su carrera. De hecho, había dejado dudas en los meses anteriores a esta cita. Pero unos minutos le bastaron para aclarar que tiene, de sobra, fútbol para regalar en este campeonato. El estadio de los Chiefs de la NFL, convertido en el Monumental de Buenos Aires por unas horas, se vino abajo con el genio de este deporte.

No era para menos. El recital de Messi fue de los de antes. Una noche que se recordará, a pesar de darse en una fase de grupos. Si el de Qatar fue su Mundial, este no sabemos aún qué deparará, pero de momento también es suyo. Tres goles con los que sumaba un nuevo registro a su palmarés. El único que le faltaba: el de máximo goleador de los Mundiales. Porque su voracidad es infinita, como su fútbol.

Iguala a Klose

A los seis minutos le negaban el gol al estar en fuera de juego. Eso sí, no perdonaba a Luca Zidane. Entró por el pico del área derecha y se plantó ante él, controló con calma y le batió. Ni lo celebraba, sabiendo que estaba adelantado. Así lo señaló el asistente y así lo confirmó el VAR. No valía, pero el aviso estaba ahí y, minutos después, su tanto sí que subiría al marcador.

Se le veía con ganas al astro argentino, que la mandó a guardar en el 17′. El pase de Rodrigo de Paul fue espectacular, rompiendo dos líneas del tirón y entregándosela al 10 en una posición en la que sigue siendo un asesino. Condujo unos metros, se perfiló hacia la izquierda y desde fuera del área, casi sin oposición, la pegó buscando la escuadra. Metió la mano Luca, pero no pudo desviar el balón y Argentina se adelantaba en el marcador.

Ya en la segunda parte, aprovechaba un rechace de Zidane, en un semifallo del portero del Granada que encarrilaba la victoria de Argentina. Estaban muy bien los argelinos, pero con Messi inspirado es muy complicado. Lanzado ha comenzado también el futbolista del Inter de Miami, que quiere dar un nuevo golpe sobre la mesa y demostrar que, en este deporte, sigue mandando.

Mbappé y Haaland, herederos naturales del duopolio Messi-Cristiano, habían hecho ruido en su llegada al Mundial. A la espera del debut del portugués, el argentino no podía ser menos. Con un golazo, el capitán argentino demostraba que no ha venido de paseo triunfal a Estados Unidos. Podrá ser su último baile, pero va a intentar que sea recordado.