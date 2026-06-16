Francia sabe sufrir y sabe ganar. El debut en el Mundial de una de las grandes favoritas a ganar el torneo fue de menos a más: sufrió al inicio, Senegal incluso tuvo un remate al palo, pero los de Deschamps acabaron llevándose el triunfo cuando Kylian Mbappé despertó. La gran estrella de Francia ya está en el Mundial. Con el primer partido en Estados Unidos le ha valido. El jugador del Real Madrid decantó el Francia – Senegal (3-1).

Lo hizo con un buen gol en el minuto 66 tras una exquisita asistencia de Olise. La conexión Olise – Mbappé ya está aquí. Era una de esas cosas que se querían ver en este Mundial. El codiciado jugador del Bayern vio a la perfección el momento en el que estaba el pase para que Mbappé, de primeras, marcara un gol clave. Hasta entonces, Francia había sufrido.

Y es que, en una primera parte muy gris de los galos, Senegal se acordará de un remate al palo de Nicolas Jackson. Era el ecuador de la primera mitad y el partido hubiera reventado con un gol de los africanos. El balón acabó en la madera. Después, Sarr, muy activo en ataque, tuvo otras dos claras ocasiones y ambas se le fueron fuera. Senegal se mereció por momentos marcar el 0-1, pero se quedó en el casi. Lo rozó, pero no lo llevó a cabo. Y lo pagó.

El partido, realmente, se decidió cuando Mbappé y Olise despertaron. Antes del mencionado gol del madridista, pudo haber un penalti a favor de Francia por una falta a Kylian. El árbitro no la vio en directo, desde el VAR le avisaron para que la viera, y aún viéndola, el colegiado dijo que no era nada. Y se agradece: realmente no era nada o no era suficiente como para decidir un partido de un Mundial por este penalti.

Eso espoleó a una Francia que por momentos tuvo cara de España -eso sí, Senegal es mucho mejor que Cabo Verde-. La conexión Olise – Mbappé salvó a Deschamps del susto en el debut. Es lo que tienen que tener tantísimos buenos jugadores. Ves el once de Francia y es, literalmente, un equipazo. Sobre todo en nombres en la parte de arriba.

Si fueran pocos (Mbappé, Olise, Dembélé, Doue…), después salió Barcola, que sólo tardó dos minutos en hacer el 2-0. Lo hizo tras una asistencia de Rabiot y con una definición preciosa, picando el balón. Todo en un recital ofensivo de Francia, que anuló a Senegal… hasta que hubo susto final.

Y es que en un tiempo de descuento de locura, Mbaye marcó para los africanos en un gol que inquietó a Francia… pero no a Mbappé. Fue sacar de centro de Francia y pocos segundos después, Kylian cogió el balón y metió un zambombazo desde fuera del área que puso el definitivo 3-1. Golazo descomunal de Mbappé para confirmarse como la primera gran figura del Mundial y tirar del carro de una Francia dubitativa al inicio y aniquiladora al final.