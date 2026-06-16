Alineación de Francia para el partido ante Senegal en el Mundial 2026 hoy: Mbappé lidera a un equipazo

Francia ya tiene su primer once oficial en el Mundial 2026. Una de las grandes favoritas, finalista en la última edición y campeona en la penúltima, entra en escena en el torneo en un partido ante Senegal. Didier Deschamps, que disputa su último torneo con Francia, saca el siguiente once para el duelo ante Senegal del grupo I del Mundial 2026: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernández; Tchouaméni, Rabiot, Olise; Dembélé, Doué y Mbappé.

Como era de esperar, Kylian Mbappé lidera al equipo francés, de gran nivel. El jugador del Real Madrid es el capitán de una selección muy favorita para conquistar el título mundial. Hace cuatro años, en Qatar, perdieron la final en penaltis ante Argentina y hace ocho, en Rusia, ganaron el Mundial al derrotar en la final a Croacia.

Ahora, en 2026, siguen teniendo un gran equipo, con Mbappé como líder, pero también con el último Balón de Oro, Dembélé, en el ataque. Hay otros jugadores que militan en la liga española, como Koundé, del Barcelona, o Tchouaméni, del Real Madrid.

Así, Maignan está en la portería del once titular y oficial de Francia ante Senegal. La defensa la componen Koundé, Upamecano, Saliba y Theo Hernández. Este último se crió futbolísticamente en España, pero decidió jugar con Francia. En el centro del campo aparecen Tchouaméni con Rabiot. Por delante, Olise, uno de los futbolistas del momento, al que muchos equipos quieren fichar y que se espera que haga un gran Mundial. Y un ataque de lujo: Dembélé, Doué y Mbappé.

Este Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México, será el último gran torneo de Didier Deschamps como seleccionador de Francia. Una vez que acabe el Mundial, dirá adiós a su larga carrera como entrenador del combinado galo. Lleva desde 2012 en ese cargo, 14 años en los que ha ganado un Mundial y fue subcampeón de otro y también de la Eurocopa.

Francia debuta ante Senegal en el Mundial en el primer partido del grupo I del Mundial 2026 en un partido que se disputa en el MetLife Stadium de Nueva York (Nueva Yersey), estadio en el que se disputará la gran final del Mundial el próximo 19 de julio.