Francia – Senegal, en directo hoy: dónde ver por TV el partido del Mundial 2026, alineaciones y última hora en vivo online
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Francia - Senegal del Mundial 2026
El Francia - Senegal se juega en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey y es de la jornada 1 del grupo I
La selección francesa es favorita para llevarse el triunfo en este partido, pero ya hemos vivido alguna sorpresa en el Mundial 2026
Francia y Senegal se estrenan en el Mundial 2026 protagonizando este partidazo que corresponde a la jornada 1 del grupo I que se disputará en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey. Los de Didier Deschamps son favoritos y buscarán empezar con buen pie esta Copa del Mundo, aunque delante tendrán a un combinado que será muy complicado, ya que hay que recordar que los senegaleses ganaron sobre el verde la Copa África que finalmente en los despachos le dieron a Marruecos. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Francia – Senegal.
Francia – Senegal, en directo
Así está el Mundial 2026
La primera jornada del Mundial 2026 está a punto de terminar y hasta el momento hemos disfrutado de algunos partidazos, pero pocas sorpresas. Posiblemente, la única ha sido la de la selección española, que no pasó del 0-0 frente a Cabo Verde, por lo que se puede hablar del primer pinchazo de una de las favoritas a llevarse la Copa del Mundo. Por ejemplo, Brasil empató contra Marruecos, pero, obviamente, estamos hablando de dos selecciones del más alto nivel, aunque las sensaciones de los sudamericanos no fueron las mejores y han generado un intenso debate sobre su rendimiento y posibilidades en esta competición que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá.
Kylian Mbappé debuta en el Mundial 2026
Sin ningún tipo de dudas, la gran estrella de Francia en este Mundial 2026 es Kylian Mbappé y toda la responsabilidad recaerá sobre el delantero del Real Madrid, que recientemente ha reconocido que necesita mejorar en tareas defensivas y que va a empezar a hacerlo en esta Copa del Mundo. Lógicamente, el de Bondy no estará solo y necesitará la ayuda de jugadores de la talla de Ousmane Dembélé o Doué para poder levantar de nuevo el trofeo, como ya hicieron Les Bleus en Rusia 2018, estando cerca de revalidar el título en Qatar 2022, donde cayeron frente a la Argentina de Leo Messi en la gran final.
Partidazo en Nueva York
¡¡Muy buenas tardes noches a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Francia – Senegal que corresponde a la jornada 1 del grupo I del Mundial 2026. Este apasionante choque se disputará en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, mismo escenario donde se celebrará la gran final de esta Copa del Mundo, pero no vamos a pensar todavía en ese día, que tenemos por delante un mes de puro fútbol.
¡Los himnos nacionales!
Turno para que resuenen por la megafonía del Estadio de Nueva York/Nueva Jersey los himnos de Francia y Senegal.
¡10 minutos!
Comienza la cuenta atrás para que ruede el balón en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey. ¡¡En nada comenzará el Francia – Senegal!!
Dónde ver por TV el Francia – Senegal
Este partidazo entre Francia – Senegal se puede ver en directo por televisión a través de La1 y de Dazn. En OKDIARIO te vamos a ofrecer gratis la narración en vivo online y en streaming de todo lo que suceda en este partidazo del Mundial 2026.
A qué hora empieza el partido de Francia
La FIFA escogió el horario de este Francia – Senegal del Mundial 2026 para las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Esto significa que queda menos de media hora para que ruede el balón en Nueva York.
Alineación de Senegal
Y aquí vamos también con el once con el que saldrá el combinado africano para tratar de dar la sorpresa. Esta es la alineación oficial de Senegal contra Francia hoy: Mendy; Koulibaly, Diatta, Niakhate, El Hadji Diouf; Idrissa Gueye, Camara, Pape Gueye; Sadio Mane, Nicolas Jackson, Ismaila Sarr.
Alineación de Francia
Ya conocemos el once elegido por Didier Deschamps para intentar sumar los tres puntos en este partidazo. Esta es la alineación oficial de Francia hoy contra Senegal: Maignan, Upamecano, Kounde, Saliba, Theo Hernandez, Tchouaméni, Rabiot, Doué; Dembele, Mbappe, Olise.
Todo preparado
Falta apenas 45 minutos para que ruede el balón en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey en este partidazo. Vamos a conocer en breves momentos las alineaciones de Francia y Senegal.
¡¡Comienza el Francia – Senegal!!
Y ahora sí, arranca este partidazo del Mundial 2026. ¡Sacó de centro Francia al más estilo PSG de Luis Enrique!