Francia – Senegal, en directo hoy: dónde ver por TV el partido del Mundial 2026, alineaciones y última hora en vivo online

Francia y Senegal se estrenan en el Mundial 2026 protagonizando este partidazo que corresponde a la jornada 1 del grupo I que se disputará en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey. Los de Didier Deschamps son favoritos y buscarán empezar con buen pie esta Copa del Mundo, aunque delante tendrán a un combinado que será muy complicado, ya que hay que recordar que los senegaleses ganaron sobre el verde la Copa África que finalmente en los despachos le dieron a Marruecos. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Francia – Senegal.

Francia – Senegal, en directo

Así está el Mundial 2026

La primera jornada del Mundial 2026 está a punto de terminar y hasta el momento hemos disfrutado de algunos partidazos, pero pocas sorpresas. Posiblemente, la única ha sido la de la selección española, que no pasó del 0-0 frente a Cabo Verde, por lo que se puede hablar del primer pinchazo de una de las favoritas a llevarse la Copa del Mundo. Por ejemplo, Brasil empató contra Marruecos, pero, obviamente, estamos hablando de dos selecciones del más alto nivel, aunque las sensaciones de los sudamericanos no fueron las mejores y han generado un intenso debate sobre su rendimiento y posibilidades en esta competición que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá.

Kylian Mbappé debuta en el Mundial 2026

Sin ningún tipo de dudas, la gran estrella de Francia en este Mundial 2026 es Kylian Mbappé y toda la responsabilidad recaerá sobre el delantero del Real Madrid, que recientemente ha reconocido que necesita mejorar en tareas defensivas y que va a empezar a hacerlo en esta Copa del Mundo. Lógicamente, el de Bondy no estará solo y necesitará la ayuda de jugadores de la talla de Ousmane Dembélé o Doué para poder levantar de nuevo el trofeo, como ya hicieron Les Bleus en Rusia 2018, estando cerca de revalidar el título en Qatar 2022, donde cayeron frente a la Argentina de Leo Messi en la gran final.

Partidazo en Nueva York

¡¡Muy buenas tardes noches a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Francia – Senegal que corresponde a la jornada 1 del grupo I del Mundial 2026. Este apasionante choque se disputará en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, mismo escenario donde se celebrará la gran final de esta Copa del Mundo, pero no vamos a pensar todavía en ese día, que tenemos por delante un mes de puro fútbol.