Francia – Senegal, en directo: cómo va, resultado, dónde ver y estadísticas del partido del Mundial 2026 hoy
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Francia - Senegal del Mundial 2026
El Francia - Senegal se juega en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey y es de la jornada 1 del grupo I
La selección francesa es favorita para llevarse el triunfo en este partido, pero ya hemos vivido alguna sorpresa en el Mundial 2026
Francia y Senegal se estrenan en el Mundial 2026 protagonizando este partidazo que corresponde a la jornada 1 del grupo I que se disputará en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey. Los de Didier Deschamps son favoritos y buscarán empezar con buen pie esta Copa del Mundo, aunque delante tendrán a un combinado que será muy complicado, ya que hay que recordar que los senegaleses ganaron sobre el verde la Copa África que finalmente en los despachos le dieron a Marruecos. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Francia – Senegal.
Francia – Senegal, en directo
Así está el Mundial 2026
La primera jornada del Mundial 2026 está a punto de terminar y hasta el momento hemos disfrutado de algunos partidazos, pero pocas sorpresas. Posiblemente, la única ha sido la de la selección española, que no pasó del 0-0 frente a Cabo Verde, por lo que se puede hablar del primer pinchazo de una de las favoritas a llevarse la Copa del Mundo. Por ejemplo, Brasil empató contra Marruecos, pero, obviamente, estamos hablando de dos selecciones del más alto nivel, aunque las sensaciones de los sudamericanos no fueron las mejores y han generado un intenso debate sobre su rendimiento y posibilidades en esta competición que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá.
Kylian Mbappé debuta en el Mundial 2026
Sin ningún tipo de dudas, la gran estrella de Francia en este Mundial 2026 es Kylian Mbappé y toda la responsabilidad recaerá sobre el delantero del Real Madrid, que recientemente ha reconocido que necesita mejorar en tareas defensivas y que va a empezar a hacerlo en esta Copa del Mundo. Lógicamente, el de Bondy no estará solo y necesitará la ayuda de jugadores de la talla de Ousmane Dembélé o Doué para poder levantar de nuevo el trofeo, como ya hicieron Les Bleus en Rusia 2018, estando cerca de revalidar el título en Qatar 2022, donde cayeron frente a la Argentina de Leo Messi en la gran final.
Partidazo en Nueva York
¡¡Muy buenas tardes noches a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Francia – Senegal que corresponde a la jornada 1 del grupo I del Mundial 2026. Este apasionante choque se disputará en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, mismo escenario donde se celebrará la gran final de esta Copa del Mundo, pero no vamos a pensar todavía en ese día, que tenemos por delante un mes de puro fútbol.
Min 68
Gol anulado a Senegal
Golazo de Nico Jackson, pero partió en posición adelantada y el linier no dudó a la hora de levantar el banderín. Era claro. Pausa de hidratación.
Min 66
¡GOOOL DE FRANCIA!
¡GOOOL DE FRANCIA! ¡GOOOL DE KYLIAN MBAPPÉ! Estaba siendo un auténtico rodillo el conjunto galo en estos momentos y le dieron un pase al hueco al de Bondy, que no perdonó ante Mendy. Gran pase de Olise.
Min 64
¡Olise!
Vaya jugadón individual de Michael Olise para meter un pase perfecto a Mbappé. Le faltó una talla de zapato a Kylian para llegar al cuero.
Min 61
¡No es penalti!
Tras revisar la acción el colegiado ha decidido que no es penalti. Además, saca de portería Senegal.
Min 58
¡Vaya acción de Mané!
Se metía Mbappé en el área y Mané fue al suelo para cortar el balón. El árbitro señaló córner y Kylian reclamó penalti. Se revisa la acción porque es muy, muy dudosa.
Min 57
¡Perdonó Mbappé!
Otra vez paradón de Mendy, esta vez tuvo una intervención providencial en el mano a mano que tuvo Mbappé. El del Real Madrid se quedó solo y el arquero le sacó un pie increíble para negarle el gol. Tuvo otro saque de esquina el subcampeón del mundo en 2022 y no crearon peligro.
Min 53
¡Paradón de Mendy!
Reclamó falta Mané en una recuperación de Francia y el mano a mano que tuvo Olise con Edouard Mendy lo ganó el ex guardameta del Chelsea. En el córner no generaron peligro los galos.
Min 52
Idas y vueltas
Buenos minutos ahora de ambos equipos, pero seguimos repitiendo que arriba no están acertados.
Min 47
¡Fuera!
Primera ocasión del segundo tiempo, que fue para Francia, pero el disparo de Doué desde la frontal del área se le marchó fuera.
¡Comienza el segundo tiempo!
Sacó de centro Senegal para dar comienzo la segunda parte.
Veremos la segunda parte
Quedan por delante 45 minutos en los que Francia tendrá que mejorar si quiere sacar algo positivo del partido frente a Senegal.
¿Qué partidos se juegan hoy en el Mundial 2026?
Además, de este Francia – Senegal que va 0-0 hoy tendremos un Irak – Noruega a las 00:00 horas, un Argentina – Argelia a las 3:00 horas y un Austria – Jordania a las 6:00 horas.
¡Descanso!
Termina el primer tiempo en Nueva York. Los futbolistas de Francia y de Senegal se van a vestuarios mientras el resultado gafas luce en el marcador.
¡Ocasión clarísima!
Vaya jugadón de Sadio Mané y centró para Sarr, pero su disparo acabó marchándose por encima del larguero.
Min 45+2
Desacertados
Francia está floja arriba, le falta esa chispa que permita a los atacantes conectar entre ellos.
Min 45
Tiempo añadido
Córner para Les Bleus y va tan cerrado que Edouard Mendy blocó el balón sin oposición. Además, se ha anunciado que se jugarán 6 minutos más en este primer tiempo del Francia – Senegal.
Min 43
Despeja Senegal
Falta peligrosa a favor de Francia. Dembélé y Olise estaban junto al balón y centró el Mosquito al área rival, pero despejó la defensa senegalesa.
Min 40
¡Maignan!
Disparo desde fuera del área de Senegal que acaba en las manoplas de Maignan. Contragolpe de Francia, pero Koundé regaló el balón al rival. El árbitro acabó deteniendo el juego porque estaba Sarr en el tendido verde, que se llevó un buen pisotón de Theo.
Min 35
Sin ocasiones de Francia
Hemos superado la media hora de juego y es Senegal quien ha tenido las mejores ocasiones hasta el momento. Poquito de Francia por ahora.
Min 31
Fuera
Recuperación de Senegal, pero el disparo de Sarr se marchó muy desviado. Está ahora mejor Senegal.
Min 25
¡Al palo!
Perdió el balón Mbappé cerca del área rival y ataque rapidísimo de Senegal. Nico Jackson chutó a portería y estrelló el cuero en el palo y Maignan tuvo la fortuna de que el cuero acabó en córner después de que rebotase en su cuerpo. En el saque de esquina despejó Doué en el primer palo. ¡Turno para la hidratación!
Min 23
Saque de esquina galo
Sacó rápidamente Francia un córner y Doué perdió el cuero en la frontal del área. No pudo montar un buen contrataque Senegal.
Min 19
Saque de portería
Pase en profundidad para Sarr, que llegó forzado ante la presencia de Theo Hernández, pero su centro fue muy defectuoso y sacará Maignan de portería.
Min 14
Muy largo
Error defensivo de Senegal y Demélé buscó a Mbappé, pero el pase fue muy largo y el balón acabó en posesión del portero senegalés.
Min 12
La perdió Mbappé
Lo intenta Francia ahora jugando en campo rival, pero el balón que recibió Kylian Mbappé en el área de Senegal se le escapó por culpa de un mal control.
Min 7
¡Upamecano!
Gran intervención del defensor francés, que llegó rápidamente al cruce cuando Sarr iba a disparar a portería desde dentro del área.
Min 6
Mendy
Balón muy largo que intentó pelear Koundé, pero el cuero acabó en los guantes de Edouard Mendy.
Min 2
Falta a Maignan
Córner para el combinado senegalés, que tardó en sacarse por una pugna entre Tchouaméni y Nico Jackson. Sacaron los africanos, pero terminó en falta sobre Maignan… aunque realmente le pisó su compañero el centrocampista del Real Madrid.
¡¡Comienza el Francia – Senegal!!
Y ahora sí, arranca este partidazo del Mundial 2026. ¡Sacó de centro Francia al más estilo PSG de Luis Enrique!
¡Los himnos nacionales!
Turno para que resuenen por la megafonía del Estadio de Nueva York/Nueva Jersey los himnos de Francia y Senegal.
¡10 minutos!
Comienza la cuenta atrás para que ruede el balón en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey. ¡¡En nada comenzará el Francia – Senegal!!
Dónde ver por TV el Francia – Senegal
Este partidazo entre Francia – Senegal se puede ver en directo por televisión a través de La1 y de Dazn. En OKDIARIO te vamos a ofrecer gratis la narración en vivo online y en streaming de todo lo que suceda en este partidazo del Mundial 2026.
A qué hora empieza el partido de Francia
La FIFA escogió el horario de este Francia – Senegal del Mundial 2026 para las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Esto significa que queda menos de media hora para que ruede el balón en Nueva York.
Alineación de Senegal
Y aquí vamos también con el once con el que saldrá el combinado africano para tratar de dar la sorpresa. Esta es la alineación oficial de Senegal contra Francia hoy: Mendy; Koulibaly, Diatta, Niakhate, El Hadji Diouf; Idrissa Gueye, Camara, Pape Gueye; Sadio Mane, Nicolas Jackson, Ismaila Sarr.
Alineación de Francia
Ya conocemos el once elegido por Didier Deschamps para intentar sumar los tres puntos en este partidazo. Esta es la alineación oficial de Francia hoy contra Senegal: Maignan, Upamecano, Kounde, Saliba, Theo Hernandez, Tchouaméni, Rabiot, Doué; Dembele, Mbappe, Olise.
Todo preparado
Falta apenas 45 minutos para que ruede el balón en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey en este partidazo. Vamos a conocer en breves momentos las alineaciones de Francia y Senegal.
Min 72
¡Muy flojo!
Volea de Olise desde la frontal del área que va muy manso para Mendy. No conectó un buen disparo.