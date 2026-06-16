La conexión de Francia que ya asusta en el Mundial: asistencia imposible de Olise y Mbappé hace un doblete

Les cuesta convencer con su fútbol, pero calidad tienen de sobra. La selección de Francia cuenta con recursos infinitos en ataque y tiene una dupla llamada a hacer grandes cosas en este Mundial 2026. Por el momento, ya han avisado de lo que son capaces. Se trata de la que forman Michael Olise y Kylian Mbappé. El jugador del Bayern fue de lo más desequilibrante en el debut de la bicampeona del mundo, que buscará su tercera final consecutiva este verano. Y en el 65′ se asoció con el madridista para batir a Senegal. En el descuento marcaría un golazo para sentenciar el choque.

Fueron varias las intentonas. Muchas las veces en las que Olise buscaba a Mbappé, pero el del Real Madrid no estaba del todo fino. Pero tanto fue el cántaro a la fuente, que al final acabó rompiéndose. Lo hizo pasada ya la hora de partido, cuando se sacó un pase en profundidad que Mbappé interpretó a la perfección. La puso en un punto donde no podía llegar ningún rival y el delantero del conjunto blanco arrancó en el punto de penalti para cruzársela a Mendy y poner a Francia por delante.

🌟 Qué fácil es el fútbol cuando los buenos se juntan. Michael Olise, el mejor del encuentro, saca la varita y Kylian Mbappé anota su 13º gol en un #MundialRTVE 🇫🇷🇸🇳 ¡Francia se pone por delante a 25 minutos del final! 📺 @La1_tve y https://t.co/nhmTm7jHbT pic.twitter.com/PM02S4b0Gs — Teledeporte (@teledeporte) June 16, 2026

Olise estaba siendo –y terminó siéndolo con diferencia– el mejor de Francia. Buscaba en todo momento encontrar a Mbappé, que no estaba muy acertado de cara a puerta. Hasta que por fin lo hizo. Antes, un aviso muy peligroso con el que le había dejado solo delante del portero senegalés, pero no logró conectar con el balón el madridista.

Pero en el 65′, Kylian leyó a la perfección el pase de Olise. Cómo para no hacerlo. Era un regalo en forma de gol lo que le había enviado el atacante del Bayern de Múnich y no lo desaprovechó. Situado en la derecha, Olise le filtró el balón y el madridista arrancó para llegar a él y cruzarlo. Ahí sí que no perdonó Mbappé, que ponía el 1-0 a favor de la selección dirigida por Deschamps.

Minutos después, llegaba el 2-0 obra de Barcola, que acaba de ingresar y justo cuando Senegal se metía en el partido, con un gol en el 94′, volvió a aparecer Mbappé. Golazo del delantero madridista, que cazó un balón muerto y desde cerca de 25 metros se giró y la pegó, lanzando un misil imposible para Mendy.