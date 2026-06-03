Selección de Senegal para el Mundial 2026: calendario, convocados, camiseta, entrenador, estrellas…

La selección de Senegal se prepara para afrontar el Mundial de 2026 con el objetivo de consolidarse entre las selecciones más competitivas del panorama internacional. El combinado africano llega a la cita tras conquistar recientemente la Copa África 2026, un logro que refuerza su condición de equipo sólido y con aspiraciones en el torneo, aunque el Comité de Apelación de la CAF diera el título meses después a Marruecos.

Con una base consolidada y varios futbolistas de referencia en ligas europeas y asiáticas, Senegal afronta el campeonato con una mezcla de experiencia y rendimiento reciente que lo posiciona como un rival exigente desde la fase de grupos.

Grupo de la selección de Senegal en el Mundial 2026

El conjunto senegalés ha quedado encuadrado en un grupo junto a Francia, Noruega e Irak. Se trata de una fase inicial con estilos de juego variados, donde cada encuentro puede marcar el desarrollo de la clasificación. La presencia de Francia como uno de los favoritos añade dificultad al grupo, mientras que Noruega e Irak completan un escenario competitivo en el que no habrá margen para errores.

Cuándo juega Senegal en el Mundial de 2026

16 de junio de 2026: Francia vs Senegal , en el New York New Jersey Stadium.

, en el New York New Jersey Stadium. 22 de junio de 2026: Noruega vs Senegal , también en el New York New Jersey Stadium.

, también en el New York New Jersey Stadium. 26 de junio de 2026: Senegal vs Irak, en el Toronto Stadium.

Convocados de Senegal para el Mundial 2026

Porteros

Yehvann Diouf

Edouard Mendy

Mory Diaw

Defensas

Mamadou Sarr

Moussa Niakhaté

Antoine Mendy

Moustapha Mbow

Kalidou Koulibaly

Abdoulaye Seck

El Hadji Malick Diouf

Ismail Jakobs

Krépin Diatta

Ilay Camara

Centrocampistas

Idrissa Gana Gueye

Pape Gueye

Lamine Camara

Habib Diarra

Pathé Ciss

Pape Matar Sarr

Bara Sapoko Ndiaye

Delanteros

Iliman Ndiaye

Ismaila Sarr

Sadio Mané

Nicolas Jackson

Ibrahim Mbaye

Bamba Dieng

Assane Diao

Chérif Ndiaye

Quién es el portero de Senegal

La portería de Senegal tiene un nombre propio: Édouard Mendy. El guardameta del Al-Ahli Saudí es el titular indiscutible del combinado africano. A sus 33 años, afronta el Mundial 2026 con una trayectoria consolidada tanto a nivel de clubes como de selección.

Su rendimiento reciente incluye un papel destacado en la conquista de la Copa África 2026, donde protagonizó uno de los episodios más comentados del torneo junto a Yehvann Diouf, tras un incidente viral relacionado con un intento de robo de su toalla durante un encuentro frente a Marruecos.

Las estrellas de la selección de Senegal en el Mundial 2026

El referente ofensivo de Senegal sigue siendo Sadio Mané. El delantero, con pasado en el Liverpool, continúa siendo la principal figura del equipo pese a su salida de la élite europea para jugar en el Al Nassr. Su liderazgo y peso en el vestuario lo mantienen como pieza clave en el esquema del combinado nacional.

Junto a él, destaca el papel de Pape Gueye, centrocampista del Villarreal, quien atraviesa un momento destacado en la Liga. Su protagonismo se ha visto reforzado tras marcar el gol decisivo que otorgó a Senegal el título de la Copa Africana de Naciones 2026. Su capacidad para incorporarse al ataque y su presencia en el área lo convierten en un jugador determinante.

Así es el seleccionador de Senegal en el Mundial 2026

El encargado de dirigir a Senegal en el Mundial será Pape Thiaw. El técnico asumió el cargo en octubre de 2024, tras la salida de Aliou Cissé, en un momento de transición para el combinado nacional.

A sus 44 años, Thiaw afronta su primera gran cita como seleccionador absoluto después de haber iniciado su carrera en los banquillos tras retirarse como jugador en 2018. Su trayectoria como futbolista se desarrolló principalmente en Europa, aunque sin excesivo protagonismo.

Antes de asumir el mando, formó parte del cuerpo técnico como asistente, trabajando junto a Cissé, quien había liderado a Senegal hacia su primera Copa África en 2022. Esta experiencia le permitió conocer de cerca la estructura del equipo y facilitar su adaptación al cargo.

La camiseta de Senegal en el Mundial 2026