Selección de Senegal para el Mundial 2026: calendario, convocados, camiseta, entrenador, estrellas…
Conoce todos los detalles sobre la selección de Senegal de fútbol que participará en el Mundial 2026
La selección de Senegal se prepara para afrontar el Mundial de 2026 con el objetivo de consolidarse entre las selecciones más competitivas del panorama internacional. El combinado africano llega a la cita tras conquistar recientemente la Copa África 2026, un logro que refuerza su condición de equipo sólido y con aspiraciones en el torneo, aunque el Comité de Apelación de la CAF diera el título meses después a Marruecos.
Con una base consolidada y varios futbolistas de referencia en ligas europeas y asiáticas, Senegal afronta el campeonato con una mezcla de experiencia y rendimiento reciente que lo posiciona como un rival exigente desde la fase de grupos.
Grupo de la selección de Senegal en el Mundial 2026
El conjunto senegalés ha quedado encuadrado en un grupo junto a Francia, Noruega e Irak. Se trata de una fase inicial con estilos de juego variados, donde cada encuentro puede marcar el desarrollo de la clasificación. La presencia de Francia como uno de los favoritos añade dificultad al grupo, mientras que Noruega e Irak completan un escenario competitivo en el que no habrá margen para errores.
Cuándo juega Senegal en el Mundial de 2026
- 16 de junio de 2026: Francia vs Senegal, en el New York New Jersey Stadium.
- 22 de junio de 2026: Noruega vs Senegal, también en el New York New Jersey Stadium.
- 26 de junio de 2026: Senegal vs Irak, en el Toronto Stadium.
Convocados de Senegal para el Mundial 2026
Porteros
- Yehvann Diouf
- Edouard Mendy
- Mory Diaw
Defensas
- Mamadou Sarr
- Moussa Niakhaté
- Antoine Mendy
- Moustapha Mbow
- Kalidou Koulibaly
- Abdoulaye Seck
- El Hadji Malick Diouf
- Ismail Jakobs
- Krépin Diatta
- Ilay Camara
Centrocampistas
- Idrissa Gana Gueye
- Pape Gueye
- Lamine Camara
- Habib Diarra
- Pathé Ciss
- Pape Matar Sarr
- Bara Sapoko Ndiaye
Delanteros
- Iliman Ndiaye
- Ismaila Sarr
- Sadio Mané
- Nicolas Jackson
- Ibrahim Mbaye
- Bamba Dieng
- Assane Diao
- Chérif Ndiaye
Quién es el portero de Senegal
La portería de Senegal tiene un nombre propio: Édouard Mendy. El guardameta del Al-Ahli Saudí es el titular indiscutible del combinado africano. A sus 33 años, afronta el Mundial 2026 con una trayectoria consolidada tanto a nivel de clubes como de selección.
Su rendimiento reciente incluye un papel destacado en la conquista de la Copa África 2026, donde protagonizó uno de los episodios más comentados del torneo junto a Yehvann Diouf, tras un incidente viral relacionado con un intento de robo de su toalla durante un encuentro frente a Marruecos.
Las estrellas de la selección de Senegal en el Mundial 2026
El referente ofensivo de Senegal sigue siendo Sadio Mané. El delantero, con pasado en el Liverpool, continúa siendo la principal figura del equipo pese a su salida de la élite europea para jugar en el Al Nassr. Su liderazgo y peso en el vestuario lo mantienen como pieza clave en el esquema del combinado nacional.
Junto a él, destaca el papel de Pape Gueye, centrocampista del Villarreal, quien atraviesa un momento destacado en la Liga. Su protagonismo se ha visto reforzado tras marcar el gol decisivo que otorgó a Senegal el título de la Copa Africana de Naciones 2026. Su capacidad para incorporarse al ataque y su presencia en el área lo convierten en un jugador determinante.
Así es el seleccionador de Senegal en el Mundial 2026
El encargado de dirigir a Senegal en el Mundial será Pape Thiaw. El técnico asumió el cargo en octubre de 2024, tras la salida de Aliou Cissé, en un momento de transición para el combinado nacional.
A sus 44 años, Thiaw afronta su primera gran cita como seleccionador absoluto después de haber iniciado su carrera en los banquillos tras retirarse como jugador en 2018. Su trayectoria como futbolista se desarrolló principalmente en Europa, aunque sin excesivo protagonismo.
Antes de asumir el mando, formó parte del cuerpo técnico como asistente, trabajando junto a Cissé, quien había liderado a Senegal hacia su primera Copa África en 2022. Esta experiencia le permitió conocer de cerca la estructura del equipo y facilitar su adaptación al cargo.