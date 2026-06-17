Haaland contesta a Mbappé con otro doblete en su debut en el Mundial 2026

Dos goles le hizo Kylian Mbappé a Senegal en su estreno en el Mundial 2026 y no tardó en responderle Erling Braut Haaland. Apenas dos horas después ya había dejado su carta de presentación en Boston el delantero del Manchester City. Volvía Noruega a un campeonato del mundo 28 años después de su última presencia para medirse a Irak, la cenicienta del llamado grupo de la muerte, y el robot no tardó en dejar claro que vienen con ganas de hacer cosas importantes.

Doblete en la primera parte del delantero vikingo, que marcó los dos tantos prácticamente seguidos. Después de amenazar en un par de ocasiones, Haaland apareció para mandar a guardar un balón al segundo palo. Aprovechó su zancada para anticiparse a sus marcadores y lanzarse a por el balón para poner el 0-1 en el marcador en el minuto 29. Un gol que suponía el primero en la historia de este gran ariete en un Mundial, puesto que no había disputado ninguno hasta la fecha.

El segundo fue un gol de pillo, fruto de un error en salida de Irak. Los Leones de Mesopotamia habían empatado el encuentro 10 minutos después del primer tanto de Haaland, pero el noruego apareció sólo cuatro minutos después para reestablecer el orden en el Gillette Stadium de Foxborough. Sacó de puerta Jalal Hasan para Tahseen, que le devolvió el balón. Ahí entró en acción el del City para correr hacia ese esférico y, antes de que llegara de nuevo el meta para despejar, puntearlo a puerta.

😵 POV: ERES EL PORTERO DE IRAK Y HAALAND VIENE CORRIENDO HACIA TI El desenlace es el que tenía que ser 🤖 #DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/U24hoDgC2l — DAZN España (@DAZN_ES) June 16, 2026

Dos goles con los que dejaba claro que a esta Noruega –floja atrás– hay que tenerla en cuenta de cara a este Mundial donde no se conforman sólo con participar. Salía con todo el cuadro nórdico, con el del City como principal referencia, pero también con Odegaard y Sorloth. Aunque el protagonismo, como era de esperar, fue únicamente para él. Él se lo guisó y él se lo comió para debutar a lo grande en Estados Unidos, con un doblete con el que avisa a Francia de que no será sencillo borrarles como candidatos a ser primeros de grupo.