Mbappé hace historia: máximo goleador de Francia, adelanta a Messi y ya apunta al récord de Klose en los Mundiales

Kylian Mbappé sigue destrozando registros a una velocidad que asusta. El delantero del Real Madrid aprovechó el debut de Francia en el Mundial frente a Senegal para escribir una nueva página en la historia del fútbol francés. No sólo marcó sus dos primeros goles del torneo. También se convirtió en el máximo goleador histórico de la selección francesa, superando definitivamente a Olivier Giroud.

Mbappé volvió a demostrar que vive una relación especial con los Mundiales. El atacante abrió el marcador para los hombres de Didier Deschamps y alcanzó los 57 goles con la camiseta de Les Bleus, igualando la marca que hasta ahora pertenecía en solitario a Giroud. Sin embargo, la historia no terminó ahí.

Porque Mbappé tenía ganas de más. Mucho más. En el tramo final volvió a aparecer para firmar otro tanto y elevar su cuenta hasta los 58 goles con Francia. Un registro histórico que le permite quedarse solo en lo más alto de la clasificación de goleadores de la selección gala.

Lo más impresionante no es únicamente haber superado a Giroud. Es la velocidad con la que lo ha conseguido. Mbappé ha necesitado apenas 98 partidos internacionales para alcanzar los 58 tantos. Giroud, por su parte, cerró su etapa con la selección francesa después de disputar 137 encuentros. Una diferencia gigantesca que demuestra la dimensión de lo que está consiguiendo el futbolista madridista.

Además, el delantero ya es también el máximo asistente de la historia de Francia. Con sus 35 pases de gol ha dejado atrás los 30 que firmó Antoine Griezmann, consolidándose como el jugador más decisivo que ha vestido la camiseta francesa.

Una jugador Mundial

Pero la exhibición de Mbappé no se limita a los registros con su selección. Sus dos goles ante Senegal le permiten seguir escalando posiciones entre los grandes goleadores de la historia de los Mundiales. Con su doblete ya suma 14 tantos en Copas del Mundo, superando los 13 que acumulaba Leo Messi y dejando atrás también los 13 de Pelé y los 13 de Just Fontaine.

La clasificación histórica empieza a quedarse pequeña para él. Sólo tiene por delante a Gerd Müller, con 14 tantos, Ronaldo Nazario, con 15, y Miroslav Klose, líder absoluto con 16. Es decir, Mbappé se encuentra a apenas dos goles de igualar al legendario delantero alemán y a tres de convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

No deja de resultar increíble recordar que todo esto comenzó cuando apenas era un adolescente. Mbappé conquistó el Mundial de Rusia con sólo 18 años. Cuatro años después, en Qatar 2022, fue el máximo goleador del torneo y firmó uno de los momentos más memorables de la historia reciente con aquel hat-trick en la final frente a Argentina. Y en este Mundial parece decidido a seguir agrandando su leyenda.

Por si los números no fueran suficientes, también dejó una de las imágenes de la jornada. Tras marcar el primer gol cumplió una promesa realizada días atrás al presentador James Corden. Durante una entrevista recordaron que de niño tocaba la flauta travesera. Mbappé bromeó diciendo que ya ni se acordaba y prometió que si marcaba lo celebraría simulando que tocaba el instrumento. Dicho y hecho.

Aunque la verdadera obra de arte llegó con su segundo tanto. Una auténtica locura. Recibió un balón de Olise a muchos metros de la portería, levantó la cabeza y soltó un disparo descomunal que se coló por toda la escuadra. Imparable. Posiblemente uno de los mejores goles de este Mundial y una nueva demostración de que Mbappé sigue escribiendo la historia a su manera. Y todavía queda mucho torneo por delante. Todo de hecho.