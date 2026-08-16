El Real Madrid femenino remonta al Deportivo A Coruña en su último ensayo de la pretemporada

El Real Madrid femenino ha conseguido remontar en su último partido de la pretemporada contra el Deportivo A Coruña. El equipo arrancó perdiendo el encuentro en casa tras un tanto de Lucía Pardo, pero respondió de forma casi instantánea. Oihane San Martín puso el empate a los dos minutos y Pau Rubió culminó la victoria 2-1 con un gol en el minuto 67.

El encuentro estuvo muy atascado al principio, con ambos conjuntos tratando de imponer su dominio. Las defensas reinaron durante la primera parte, pero las jugadoras salieron con una cara diferente tras el descanso. El club blanco cierra su lista de amistosos con muy buena nota, ya que han sumado cuatro victorias y una derrota.

Pau Quesada presentó un once inicial marcado por las bajas. Estas han sido las titulares en el encuentro ante el Deportivo A Coruña: Frohms, Eva Navarro, Méndez, Andersson, Noe Llamas, Adri V., Angeldahl, Toletti (capitana), Keukelaar, Linda Caicedo y Schröder.

No todo son buenas noticias, Noe Llamas ha tenido que ser sustituida después de una dura entrada. La lista de bajas del equipo sigue creciendo, además de la central, Athenea del Castillo, Maëlle Lakrar, Lineth Beerensteyn, Sara Holmgaard y Janou Levels también se encuentran en proceso de recuperación.

El Real Madrid ya piensa en la Women’s Champions League

Las de Pau Quesada ya le han puesto punto y final a la pretemporada. El conjunto blanco ya está listo para jugar la tercera ronda de clasificación de la competición europea. Las jugadoras se enfrentarán al Ajax de Amsterdam. La ida se jugará en el Sportpark De Toekomst el miércoles 26 de agosto a las 19:30 horas. La vuelta se disputará en casa el miércoles 2 de septiembre a las 20:00 horas.

El debut en liga tampoco se hará esperar. El Real Madrid debutará con un derbi frente al Atlético de Madrid, que arrancará el domingo 30 de agosto a las 21:00 en el Alfredo Di Stéfano. El equipo tendrá que asumir un calendario muy exigente desde el primer momento.