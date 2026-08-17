Los veterinarios expertos coinciden: a partir de ésta edad a tu gato se le empieza a considerar viejo y es importante saber cómo tratarle

Muchos propietarios de gatos se preguntan cuándo su mascota deja atrás la edad adulta y empieza a entrar en la etapa de la vejez. Durante años se extendió la idea de que los siete años marcaban el inicio de la tercera edad felina, pero los especialistas señalan que el envejecimiento no aparece exactamente a la misma edad en todos los animales.

Las guías de la American Association of Feline Practitioners (AAFP) y la American Animal Hospital Association (AAHA) establecen diferentes etapas en la vida de los gatos. Según esta clasificación, los animales de entre uno y seis años son adultos jóvenes, mientras que entre los siete y los diez años se consideran adultos maduros. A partir de los 10 años entran en la categoría de gatos senior, aunque los veterinarios pueden empezar a vigilar determinados cambios relacionados con la edad antes de llegar a esa etapa.

Cómo cuidar a un gato mayor

El veterinario Ken Lambrecht, especializado en medicina felina, explica que los gatos pasan oficialmente a la categoría de senior a partir de los 10 años. Sin embargo, muchos profesionales empiezan a considerarlos animales senior desde los siete años con el objetivo de reforzar los controles preventivos y detectar posibles problemas de forma temprana.

Por su parte, la veterinaria Jamie Lovejoy señala que el envejecimiento puede estar acompañado de cambios en la movilidad, variaciones de peso, dificultades a la hora de comer y una menor capacidad para realizar determinadas actividades. No obstante, advierte de que cualquier cambio reciente en el comportamiento no debería atribuirse automáticamente a la edad, ya que también puede ser una señal de algún problema de salud que necesite valoración veterinaria.

Alimentación

Aunque un gato de ocho años pueda seguir teniendo el mismo aspecto y comportamiento de siempre, a esta edad su organismo empieza a experimentar cambios. Los huesos, los músculos y algunos órganos pueden funcionar de manera más lenta, por lo que conviene prestar especial atención a su alimentación. Una dieta adecuada puede ayudar a que afronte esta etapa de la vida en mejores condiciones.

Uno de los primeros aspectos que se deben revisar es el tipo de pienso que consume. Existen alimentos formulados específicamente para gatos senior, con características adaptadas a las nuevas necesidades de su organismo. En muchos casos presentan un menor contenido energético para ayudar a prevenir el sobrepeso, un problema que puede afectar a la movilidad y a las articulaciones de los animales mayores. Además, suelen incorporar nutrientes como la taurina, fundamental para mantener diferentes funciones del organismo.

Problemas de salud

Por otro lado, es importante recordar gatos tienen una particularidad que dificulta la detección de algunas enfermedades: tienden a ocultar el dolor. Problemas como la artritis pueden afectar a su movilidad y provocar molestias que el animal no manifiesta de forma evidente. Un gato que deja de saltar, pasa más tiempo tumbado, se muestra menos activo o cambia sus rutinas puede estar experimentando dolor o tener algún problema de salud.

También hay que prestar atención a señales como la pérdida de apetito, cambios en la forma de utilizar el arenero, modificaciones en el comportamiento o un menor interés por actividades que antes disfrutaba. Ante cualquier cambio persistente, lo recomendable es consultar con un veterinario para determinar cuál es la causa.

Dolor articular o artritis: es frecuente que los gatos mayores desarrollen problemas en las articulaciones. Pueden evitar determinados movimientos, dejar de subir a lugares elevados, jugar menos o presentar cierta rigidez al caminar.

Problemas renales: las enfermedades renales son relativamente frecuentes durante la etapa senior. Un aumento de la cantidad de agua que bebe, una mayor frecuencia al orinar, pérdida de peso o cambios en el apetito pueden ser señales que conviene vigilar.

Cambios cognitivos: algunos gatos mayores pueden experimentar alteraciones relacionadas con el envejecimiento. Pueden desorientarse, maullar durante más tiempo o en momentos poco habituales, cambiar sus rutinas de sueño o parecer confundidos en situaciones que antes dominaban con normalidad.

Descanso y aseso

Con el paso de los años, las molestias articulares pueden hacer que los gatos tengan más dificultades para encontrar una postura cómoda. Por eso, ofrecerles un lugar tranquilo, cálido y acolchado donde descansar puede mejorar considerablemente su bienestar. Lo importante es que pueda acceder fácilmente a su lugar de descanso sin tener que realizar grandes saltos.

El aseo también puede requerir ayuda. Algunos gatos mayores reducen progresivamente sus rutinas de acicalamiento, especialmente cuando tienen problemas de movilidad. Cepillarlos con frecuencia ayuda a mantener el pelo en buenas condiciones y reduce la cantidad que pueden ingerir mientras intentan limpiarse.Además, el cepillado puede convertirse en un momento agradable de contacto con el animal.

Actividad física

Finalmente, cabe recordar que un gato mayor no tiene la misma energía que cuando era joven, pero eso no significa que deba abandonar por completo la actividad física. Mantener cierto nivel de movimiento ayuda a conservar la movilidad y evita que lleve una vida excesivamente sedentaria.