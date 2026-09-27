Marcha atrás tras la revelación de OKBALEARES: el parking del juzgado de Sa Gerreria será para el funcionario que lo necesite y no sólo para jueces

Marcha atrás tras la revelación de OKBALEARES: el parking de Sa Gerreria será para el funcionario que lo necesite y no sólo para los coches de jueces y secretarios, como había ordenado la Gerencia de Administración de Justicia, provocando el enfado supino del resto de empleados judiciales que tenían que salir a la calle a buscarse la vida en pleno centro de Palma, donde estacionar es misión literalmente imposible.

Desde la Gerencia Territorial han informado a los trabajadores esta misma semana que si algún empleado que presta servicio en la Administración de Justicia, con destino en las dependencias de Sa Gerrería, pudiera tener la necesidad de hacer uso del parking en las citadas dependencias, «se ruega que dirija una solicitud motivada al correo electrónico de presidencia del Tribunal de Instancia a los efectos de analizar su caso particular».

En la respuesta además se precisa que las plazas de parking de la sede judicial de Sa Gerrería son inferiores al personal de la Administración de Justicia que presta servicio allí. A su vez, el uso de una parte de estas plazas está condicionado a necesidades de servicio público de justicia (fiscalía, CFSE, proveedores externos,…).

El acceso a la sede judicial, además, debe garantizar la seguridad física de las dependencias y del personal que presta servicio allí y, en consecuencia, es imprescindible exigir una autorización previa a las personas que pretendan hacer uso del parking.

Desde la Gerencia Territorial de Justicia, en colaboración con el Tribunal de Instancia de Palma, se ha procedido por ello a racionalizar el sistema de acceso al parking, en la medida en que el tradicional criterio de asignar un número de plazas por juzgado ya no es posible, derivado de la reorganización administrativa de la LO 1/2025.

No obstante, desde Gerencia se abre la mano a “analizar individualmente las solicitudes que pudieran recibirse con los criterios de gestión utilizados para el uso de los espacios disponibles en el parking”. Y por ello, la dirección de los Juzgados ruega que, «en el caso de que tengan conocimiento de algún empleado público que pudiera necesitar/solicitar un espacio en el parking, contacte con la presidencia del Tribunal de Instancia (tradicionalmente conocido como decanato)».

El denominado Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia -STAJ- también ha planteado a la Administración propietaria del edificio, que en los criterios de gestión para el uso de los espacios disponibles en el parking, se establezcan unos criterios más concretos y dar publicidad de los mismos, básicamente para no caer en la arbitrariedad.

En este sentido, la central sindical apunta la necesidad de aplicar el principio de justicia social, es decir, que no todos los empleados públicos están en la misma situación económica de poder procurarse un aparcamiento de pago fuera del edificio judicial, «y eso habría que tenerlo en cuenta».