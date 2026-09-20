Sólo jueces y secretarios pueden ya aparcar en los juzgados de Sa Gerreria de Palma: el resto de funcionarios, a la calle

Sólo jueces y secretarios podrán aparcar en los juzgados de Sa Gerreria de Palma: el resto de funcionarios tendrán que salir a la calle a buscarse la vida en pleno centro de Palma, donde estacionar es misión literalmente imposible.

La orden de la Gerencia de Administración de Justicia ha sido inapelable, instando además al servicio de seguridad a chequear la tarjeta de estacionamiento para la entrada a la planta sótano e identificar al titular.

El enfado entre los afectados es de los que hacen época por el perjuicio que les ocasiona esta medida, en especial para todos aquellos que viven en la periferia de Palma o en pueblos de Mallorca, y no les quedará más remedio que desplazarse en transporte público o irse a aparcar a un kilómetro del trabajo en la zona del siempre movido parque Wifi del Polígono de Levante.

De hecho, han iniciado una campaña de recogida de firmas para intentar revertir la situación.

Aunque hasta ahora siempre han tenido prioridad para aparcar los jueces y secretarios de la Administración de Justicia, como exponen en su reclamación los afectados, algunos de ellos no utilizaban su aparcamiento y cedían el uso al resto de funcionarios. Ahora ya no podrá ser así, ya que sólo ellos pueden aparcar en el interior del edificio, aunque muchas de las plazas no estén siendo utilizadas y queden vacías.

Por ello, los firmantes califican de “auténtico despropósito que cada día haya aparcamientos en este edificio que nadie utiliza mientras nosotros tenemos que aparcar nuestro vehículo en la calle en un lugar alejado del Tribunal de Instancia o alquilar un parking en el centro, con lo que ello supone de gasto», lamentan.

Los afectados instan finalmente a la Gerencia de los juzgados a que revise la medida adoptada sobre la utilización del parking del edificio de Sa Gerreria, “medida que encontramos injusta y que nos deshumaniza, ya que nosotros, como los jueces y letrados, debemos cada día llegar a nuestro trabajo y atender nuestras obligaciones laborales, compaginándolas con nuestra vida familiar y personal; por lo menos solicitamos que al menos faciliten la utilización de las plazas no ocupadas». Sería, concluyen, “un acto de respeto hacia los que ganamos y trabajamos en este edificio”.