El hogar de las ninfas romanas en Menorca, un monumento de inmenso valor en peligro de desaparición
La entidad proteccionista Hispania Nostra incluye el Ninfeo de Cala Figuera (Mahón) en la 'lista roja'
Es una de las obras portuarias más antiguas e importantes de toda Europa
Menorca alberga una de las obras portuarias más antiguas e importantes del Mediterráneo y de Europa. Se trata del Ninfeo de Cala Figuera, en el puerto de Mahón. Es un monumento en estado ruinoso que, por su significado, historia y valor patrimonial, requiere una urgente restauración y protección. Este mismo mes, la asociación Hispania Nostra ha incluido el Ninfeo en la lista roja. Hispania Nostra es una entidad nacional con proyección europea que trabaja por la defensa, salvaguarda, promoción y puesta en valor del patrimonio.
La inclusión del ninfeo romano de Menorca en la lista roja de Hispania Nostra ha de servir para sacarlo del olvido y potenciar su preservación. En este sentido, el pasado día 12 se ha publicado en Es Diari de Menorca que «Puertos anuncia una actuación urgente para salvar el ninfeo de Cala Figuera».
Diversos trabajos y estudios han facilitado el reconocimiento del inmenso valor histórico y patrimonial del monumento y, entre ellos, hay que citar el reciente informe realizado por Gabriel Villalonga en base a las investigaciones desarrolladas por diversos especialistas, con especial mención a los arqueólogos Ferran Lagarda Mata y Cristina Rita Larrucea.
Esta última dirigió, ya en 1984, dos campañas de excavaciones en el yacimiento arqueológico, llegando a la conclusión de que «tanto por el tipo de obra monumental llevado a cabo en la captación de agua en el interior de la cueva, como por las conducciones que de ella parten, cuyos paralelismos están bien documentados en varias ciudades de la antigüedad romana, estamos ante una construcción hidráulica romana, y más aún, ante un ninfeo».
Concluye en su informe (Institut d’Estudis Baleàrics): «A la espera de la confirmación definitiva en la próxima campaña, podemos afirmar que estamos ante un ninfeo romano, que luego ha sido reaprovechado a lo largo de la historia, por su excelente situación junto al mar, sin que haya sufrido apenas cambios».