Menorca colocará cámaras en los puertos de Mahón y Ciutadella para saber cuántos coches circulan en verano

El Consell de Menorca colocará cámaras en los puertos de Mahón y Ciutadella para saber los coches que circulan en verano y poder fijar un límite a su entrada la próxima temporada turística de 2027.

El departamento de Movilidad ya ha solicitado formalmente autorización a la Autoridad Portuaria de Baleares y a Ports de Balears para la instalación de un sistema de lectura de matrículas (LPR/ANPR) en los puertos de Mahón y Ciutadella, con el objetivo de disponer de datos objetivos sobre los flujos de entrada de vehículos a la isla.

Esta actuación se enmarca en el desarrollo y la futura implementación de las medidas previstas relativas a la regulación y limitación de la afluencia de vehículos a motor en la isla.

Con el fin de definir estas medidas de manera proporcionada, efectiva y rigurosa, el Consell considera imprescindible disponer de información actualizada y fiable sobre los flujos reales de entrada de vehículos a través de los principales puntos de acceso portuario.

En este sentido, se prevé la instalación de los equipos tecnológicos necesarios tanto en el puerto de Maó como en el de Ciutadella, así como la ejecución de las obras auxiliares estrictamente necesarias para su correcta implantación y funcionamiento.

Hay que recordar que el pasado mes de febrero el presidente del Consell del PP, Adolfo Vilafranca, descartaba aplicar este próximo verano restricciones a la entrada de vehículos.

El gobierno menorquín achacaba este retraso a la necesidad de contar con datos reales y estimaciones objetivas, sobre el volumen de tráfico que soportan cada verano las carreteras de esta isla, lo que se logrará con los sistemas de control y la instalación de cámaras en los puertos de Ciutadella y Mahón, que se implantarán este año.

También influyó en la decisión de retrasar al electoral 2027 esta limitación a la entrada de vehículos, el miedo de enfrentarse a costosos litigios y procesos judiciales, por parte de empresas navieras o de rent a car, si no hay consenso ni garantías jurídicas suficientes y solventes de la legalidad de la medida.

La voluntad del Consell es poder iniciar la instalación de estas cámaras durante la primera quincena de abril de 2026, en los puntos que se determinen de manera coordinada entre las administraciones implicadas.

El sistema tendrá como única finalidad la recopilación de datos para el análisis de los flujos de vehículos con destino a Menorca, en el marco de las competencias propias del Consell Insular. En todo momento se garantizará el cumplimiento estricto de la normativa vigente en materia de protección de datos personales y de seguridad de la información.

Con esta iniciativa, el Consell Insular da un paso más en la planificación de un modelo de movilidad sostenible, basado en datos objetivos, que permita preservar el equilibrio territorial y ambiental de la isla.