Formentera multa a 4.000 conductores por entrar a la isla en coche en verano sin autorización, según un balance realizado por el Consell de las actuaciones de inspección llevadas a cabo durante el periodo en el que está vigente la regulación de entrada y circulación de vehículos, del 1 de junio al 30 de septiembre.

Durante ese período el Consell levantó 3.883 actas de inspección, a partir del control continuado de los principales accesos viarios mediante las seis cámaras distribuidas estratégicamente por la isla. Una parte de estos expedientes abiertos en 2024, podrían quedar archivados después de analizar y estimar los recursos o alegaciones presentadas por las personas interesadas.

En caso contrario, el importe de las sanciones va de 600 euros, si abona la multa en los primeros 15 días, o hasta 1.000 euros.

La mayor parte de las infracciones detectadas corresponden a vehículos que accedieron a Formentera sin autorización o con una autorización denegada, especialmente a la cámara situada en la entrada del puerto de la Savina, principal punto de acceso de los vehículos visitantes.

El Consell recuerda que el procedimiento sancionador es plenamente garantista con los derechos de las personas responsables. Esto implica que todas las personas afectadas pueden presentar alegaciones y aportar la documentación que consideren oportuna dentro de los plazos establecidos, por lo que no todas las actas de inspección acaban derivando en una sanción.

Por lo que se refiere a las infracciones detectadas durante 2025, el Consell informa que todavía no se han incoado los procedimientos sancionadores, con el objetivo de gestionar adecuadamente el volumen de expedientes de años anteriores y mejorar el sistema de sanción en colaboración con la ATIB.

Dado que la infracción por circular sin autorización es considerada grave y prescribe a los dos años, esta planificación permite un inicio progresivo de los expedientes con todas las garantías.

El Consell de Formentera reitera que la regulación de vehículos es una herramienta esencial para proteger el territorio, mejorar la convivencia y garantizar una movilidad sostenible, siempre con criterios de transparencia, proporcionalidad y respeto a los derechos de la ciudadanía.

Formentera recuerda que el impulso y la tramitación efectiva de estos expedientes sancionadores se han podido llevar a cabo a partir del año 2023, con la entrada de Sa Unió en el equipo de gobierno. Fue en esta etapa cuando se ha reforzado de forma decidida la aplicación de la normativa del Formentera.eco, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la ley y evitar que numerosas infracciones detectadas a lo largo de los años acabaran prescribiendo.

Hasta ese momento, pese a la existencia de actas de inspección, no se había avanzado de forma efectiva en la tramitación de los procedimientos sancionadores, lo que había provocado una acumulación de expedientes pendientes.

El Consell subraya, por último, que la labor desarrollada desde 2023 ha permitido ordenar esta situación, activar los mecanismos legales correspondientes y dar salida a un importante volumen de infracciones con criterios de rigor, transparencia y respeto a los derechos de la ciudadanía.