El Palacio de Congresos de Palma concentra en temporada baja más de la mitad de su actividad anual

El Palacio de Congresos de Palma celebró el año pasado un total de 150 eventos con más de 50.000 asistentes y concentró más de la mitad de la actividad (57%) en temporada baja, impulsando así la desestacionalización turística.

La actividad congresual volvió a ser protagonista, con ocho grandes congresos nacionales e internacionales que generaron más de 30.000 pernoctaciones en la ciudad.

La mitad de estos encuentros pertenecieron al ámbito sanitario, con citas de alto prestigio como el congreso bilateral España-Reino Unido de Cirugía de la Mano, el congreso PAAM -referente europeo en alergia infantil y asma- o el congreso ESVOT de la Sociedad Europea de Ortopedia y Traumatología Veterinaria.

También destacó la celebración del Congreso Internacional de los Frutos Secos, el más importante del mundo en su sector, que reunió a más de 1.500 especialistas de 60 países, así como el Congreso de Cooperativas Agroalimentarias de España, con cerca de 1.000 profesionales.

La instalación se consolida de este modo uno de los grandes impulsores del turismo de reuniones en el Mediterráneo.

El recinto ha reafirmado su papel estratégico en las Islas para la celebración de congresos, ferias y encuentros profesionales de escala nacional e internacional, posicionándose además como un referente de sostenibilidad y buenas prácticas ambientales entre los palacios de congresos europeos.

En 2025, el 57% de los eventos se celebraron fuera de los meses estivales, contribuyendo a redistribuir la demanda turística y a dinamizar la economía local durante todo el año.

Para este año ya se han confirmado nueve congresos, con más de 9.200 asistentes previstos, muchos de ellos de gran formato, incluyendo el Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología, que reunirá a cerca de 2.000 personas. Del total, cuatro congresos serán internacionales y cinco nacionales.

Asimismo, ya se contabilizan más de 50 eventos confirmados, entre ellos Art Cologne Palma Mallorca, un innovador formato de la popular feria de arte alemana, que reunirá en abril de 2026 una destacada selección de galerías nacionales e internacionales.

De cara a 2027, el calendario anticipa ya 10 congresos confirmados, reflejo de la creciente demanda y confianza en el Palacio de Congresos como sede de referencia. El Palacio se mantiene como motor clave de un modelo turístico más sostenible, equilibrado y de alto valor añadido para la ciudad de Palma.

Según han destacado, el recinto ha demostrado su gran versatilidad al acoger, por primera vez en Palma, la Copa del Mundo de Florete. En el ámbito educativo, celebró por sexto año consecutivo la conferencia Edulearn, referente mundial en innovación educativa, con expertos procedentes de más de 80 países.

La dimensión cultural del recinto también se vio fortalecida con 13 eventos culturales y más de 11.000 asistentes, consolidándose como sede oficial del Evolution Mallorca International Film Festival, el Rata Market Nadal o el tradicional Concierto de Año Nuevo de la Orquestra Simfònica de Baleares, entre otros, que refuerzan la conexión del Palacio con la ciudad y con su tejido social y creativo.

Impacto económico

En términos económicos el recinto generó en 2025, 20,4 millones de euros en ingresos. A ello se suma un gasto complementario en el destino, por el conjunto de asistentes, por valor de 20,7 millones de euros, en servicios como alojamiento, restauración, transporte y comercio.

Además, la instalación mantuvo su compromiso con el empleo de calidad, con una plantilla media de 132 profesionales, más de 1.800 horas de formación y una amplia red de colaboración con entidades educativas y centros de empleo del archipiélago.

Por segundo año consecutivo, el Palacio de Congresos de Palma se ha convertido en un espacio neutro en carbono, tras compensar su huella de alcance 1 mediante adquisición de créditos de carbono -a través de la plataforma Climatrade – y mantener en cero la de alcance 2 gracias al consumo de energía 100 por 100 renovable.

Asimismo, forma parte de la alianza estratégica de Meliá Hotels International con Gravity Wave, destinada a retirar 20 toneladas de plásticos del Mediterráneo.