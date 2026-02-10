Los separatistas de Més anuncian «una catástrofe» si Baleares recibe más turistas aunque sea en Invierno

El líder de los separatistas de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha cargado en las últimas horas contra el anuncio del Govern de Marga Prohens, que ahora considera que un aumento de la ecotasa «ya no es tan necesario». Sobre esto habrá pregunta de Apesteguia a la presidenta del Govern en la sesión de control en el Parlament de este martes.

El separatista asegura que sin medidas como el aumento del impuesto turístico «nos plantaremos en los 20 millones de turistas anuales, que sería una auténtica catástrofe».

Baleares alcanzó en 2025 los 19 millones de turistas con un casi inapreciable aumento en los meses de más saturación, en temporada alta, y con subidas más destacadas durante el resto del año. Lo que, según todos los observadores turísticos, confirma el camino hacia la desestacionalización del destino.

La desestacionalización, es decir, alarga la temporada sin aumentar presión turística en julio y en agosto, ha sido el deseo y el objetivo de la derecha, el centro y la izquierda de Baleares durante décadas. Ahora los datos confirman que se ha iniciado ese camino de éxito donde prima el valor -y el precio- al número -el sol y playa de verano-.

En su crítica, Apesteguia alarma sobre la posibilidad de alcanzar los 20 millones de turistas anuales sin dar ningún valor a las bondades de que el aumento de visitantes se produzca en primavera, otoño o invierno.

El líder separatista obvia que alargar la temporada turística -para ello es necesario crecer en visitantes en temporada baja- supone que los hoteles permanecen abiertos más tiempo y que tanto la planta hotelera como toda la cadena de valor -servicios, restauración, comercio- pueden ofertar más empleo. Todo ello sin saturar los servicios como sucede en verano.

Un ejemplo directo es el de los trabajadores fijos discontinuos, que con una apertura hotelera más duradera trabajan más meses al año. Meses que no viven del subsidio de desempleo.