Baleares confirma la contención turística en 2025: se aleja de los temidos 20 millones de turistas

2025 será el año de la contención turística en Baleares ya que se aleja del temido tope de los 20 millones de visitantes en un año. En 2024 se batió el récord histórico con 18,7 millones de turistas y una notable sensación de saturación. Este año difícilmente se alcance esa cifra.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, aseguró hace unos meses que «20 millones de turistas al año es una cifra insostenible». Lo dijo tras conocer que en 2024 el número de visitantes tanto nacionales como internacionales fue de 18,7 millones y con una temporada alta con expectativas altas.

Las cifras mensuales de este año ya iban anunciando una cierta contención, con una cifra de turistas igual o ligeramente inferior a la del año pasado y, eso sí, con mayor rentabilidad para el sector. La causa está en los fuertes incrementos de precios y calidad del destino.

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística confirman, ya a estas alturas del año, que no se alcanzarán ni los temidos 20 millones ni los 19 millones y probablemente tampoco se repita la cifra de visitantes del año pasado.

Baleares ha recibido hasta octubre 15,2 millones de turistas internacionales, con un incremento del 2,51%. Sólo en octubre, el archipiélago recibió más de 1,5 millones de turistas internacionales, lo que supone una reducción del -1,72% respecto al mismo mes del año anterior.

Para cerrar el año 2025 habrá que sumar a los 15,2 millones de turistas internacionales (datos INE) llegados hasta octubre los 368.000 turistas nacionales hasta septiembre (datos IBESTAT) más los que llegarán en cuentagotas hasta finalizar el año.

Además, el 80% de la planta hotelera ya está cerrada en Mallorca por lo que, según los datos históricos, en ningún caso se sumará un millón de turistas internacionales más en la suma de los meses de noviembre y diciembre. Nadie en el sector hotelero apunta a que se alcance esa cifra.

Con todo, las proyecciones apuntan a que este año habrá un muy leve descenso de turistas llegados a Baleares (apenas 18 millones). Eso sí, dejando más dinero que nunca.