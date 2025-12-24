Salvan la vida de una anciana de 84 años y de su perro en un virulento incendio en una vivienda en Mallorca

Una anciana de 84 años y su perro fueron rescatados con vida este pasado martes por la tarde tras un grave incendio declarado en su vivienda de la localidad de Muro. La rápida y coordinada actuación de Protección Civil de Muro, la Policía Local y la Guardia Civil fue determinante para evitar un desenlace fatal.

El incendio se produjo alrededor de las 19 horas en una casa situada en el número 63 de la calle dels Màrtirs. El 112 activó de inmediato el protocolo de emergencias, movilizando a voluntarios de Protección Civil, dos camiones de bomberos, personal del SAMU-061 y una patrulla de la Guardia Civil.

Según las primeras investigaciones, a cargo de los funcionarios de la Benemérita, las llamas se originaron en el salón de la vivienda, muy próximo a la cocina, y se propagaron con rapidez, generando una densa nube de humo que dejó atrapada a la anciana en una pequeña habitación. En el patio del inmueble también quedó confinado su perrito, que no podía salir por sus propios medios.

Los primeros en llegar fueron agentes de la Policía Local de Muro, quienes, junto a un vecino que se encontraba en un establecimiento situado justo enfrente, intentaron contener el fuego con cubos de agua y extintores mientras aseguraban la zona. Minutos después, los voluntarios de Protección Civil de Muro lograron sofocar parcialmente las llamas y reducir considerablemente la temperatura del inmueble, una intervención clave que permitió ganar tiempo y evitar que el fuego se extendiera.

A la llegada de los bomberos, se procedió a la evacuación de la mujer, que había quedado atrapada en el interior, y al rescate del perro, ambos con vida. La anciana presentaba graves quemaduras y síntomas de inhalación de humo, por lo que fue atendida de urgencia por los sanitarios del SAMU 061 y trasladada en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Son Espases, donde permanece ingresada en estado crítico.

El rescate del animal también fue destacado por los servicios de emergencia, ya que se encontraba aislado en el patio por motivos de seguridad y pudo ser evacuado sin sufrir daños. El suceso provocó una gran expectación entre los vecinos debido al amplio despliegue de medios, que obligó a cortar totalmente la vía y desviar el tráfico durante varias horas. A falta de confirmación oficial, las primeras hipótesis apuntan a que el incendio podría haberse originado por un brasero, pero este punto aún no ha sido ratificado por fuentes oficiales.

Desde los servicios de emergencia se ha subrayado la importancia de la rápida intervención y la coordinación entre Protección Civil de Muro, la Policía Local de Muro y la Guardia Civil, cuya actuación fue decisiva para salvar la vida de la mujer de 84 años y de su perrito.