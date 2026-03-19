Netanyahu dice que Irán ya no puede fabricar la bomba nuclear y que está débil: «No sé quién lo dirige»

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha asegurado este jueves que la tiranía de los ayatolás de Irán ya no puede fabricar la bomba nuclear y que el país está débil: «No sé quién lo dirige». Durante la rueda de prensa pronunciada en hebreo y en inglés, Netanyahu ha destacado: «Irán ya no puede enriquecer uranio ni fabricar misiles balísticos». Irán «está más débil que nunca», mientras que Israel es una potencia regional «y algunos dirían que una potencia mundial», ha añadido. La campaña contra la tiranía de los ayatolás de Irán, que ha destacado durante la intervención en hebreo, continuará «el tiempo que sea necesario». Mientras, en inglés ha resaltado que la guerra «terminará antes de lo que piensan muchos». Además, Netanyahu ha afirmado que Israel suspenderá cualquier ataque adicional contra el gigantesco yacimiento de gas natural de Irán, South Pars, a petición de Trump.

El primer ministro Benjamin Netanyahu ha comenzado la parte en inglés de su rueda de prensa con medios extranjeros burlándose de los recientes rumores sobre su estado de salud, declarando: «Antes que nada, quiero decir que estoy vivo».

Netanyahu ha afirmado que Israel y Estados Unidos están «protegiendo todo Oriente Medio, y me atrevo a decir, todo el mundo», al tiempo que detallaba los avances en la guerra contra Irán, que empezó el pasado 28 de febrero con la eliminación del líder supremo Alí Jamenei.

Netanyahu aseguró que, tras 20 días de combates, «estamos ganando e Irán está siendo diezmado», señalando lo que ha descrito como un daño significativo a las capacidades militares de Teherán, en particular a sus programas nucleares y de misiles balísticos.

Netanyahu ha afirmado que los arsenales de misiles y drones de Irán están siendo «degradados masivamente» y ha prometido que «serán destruidos», presentando la campaña como un esfuerzo continuo para eliminar la amenaza que representa la República Islámica.

En una rueda de prensa con medios extranjeros, el primer ministro Benjamin Netanyahu, refiriéndose a lo que calificó de «noticia falsa», negó la acusación de que Israel «arrastró a Estados Unidos a un conflicto con Irán».

«¿De verdad alguien cree que puede decirle al presidente [Donald] Trump qué hacer? ¡Por favor!», ha exclamado, añadiendo que el presidente de EEUU Donald Trump, «siempre toma sus decisiones basándose en lo que considera mejor para Estados Unidos».

A continuación, Netanyahu ha elogiado la «estrecha coordinación» entre Israel y Estados Unidos durante el conflicto con Irán, afirmando: «Estamos alcanzando nuestros objetivos a una velocidad vertiginosa».

Netanyahu ha agregado que él y Trump «coinciden» en la amenaza que representa Irán, y señaló que otros líderes mundiales, sin especificar cuáles, han coincidido con él en conversaciones privadas.

En este sentido, Netanyahu ha defendido: «Lo dicen en privado, pero yo lo digo públicamente. El mundo tiene una enorme deuda con el presidente Trump por liderar este esfuerzo para salvaguardar nuestro futuro».

Netanyahu ha destacado que Israel desconoce quién está al mando en la tiranía de los ayatolás de Irán: «No estoy seguro de quién gobierna Irán ahora mismo», ha declarado en inglés durante una rueda de prensa. «Mojtaba [Jamenei], el ayatolá sucesor, no se ha dado a conocer», ha añadido. Netanyahu ha señalado que existe «mucha tensión» entre los altos cargos del régimen y ha agregado que Israel está observando fisuras tanto en el liderazgo político como en las unidades sobre el terreno.