Zelenski acusa a Putin de «optar por la guerra» por rechazar la propuesta de un encuentro cara a cara entre los dos

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, ha criticado este viernes la actitud de Vladimir Putin, presidente de Rusia, que ha vuelto a «optar por la guerra» después de que el líder ruso haya rechazado un encuentro cara a cara con el ucraniano para tratar de llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra de Ucrania. «Es una respuesta débil», ha dicho Zelenski desde Kiev.

«Por desgracia, la parte rusa vuelve a optar por la guerra. Todos han escuchado hoy la respuesta. Una respuesta débil», ha dicho Zelenski durante un discurso la tarde de este viernes. El presidente ucraniano ha considerado que Putin no quiere llegar a un acuerdo para alcanzar la paz y ha manifestado su decepción al respecto. «Simplemente no quiere poner fin a la guerra. Creo que mucha gente en todo el mundo se ha sentido decepcionada por esa respuesta», ha dicho Zelenski.

El presidente ucraniano también ha denunciado que Putin «no quiere cambiar nada» porque «no quiere admitir que esta guerra solo le beneficia a él y a los que se están enriqueciendo a su costa». Zelenski ha señalado también que los partidarios del presidente ruso «sonreían ampliamente» con la respuesta dada por el Kremlin a la petición de Ucrania para que los líderes internacionales apliquen «más presión» para que Moscú tenga «menos dinero». En la misma petición, Kiev agradecía a «todos los que están del lado de Ucrania y quieren una paz verdadera».

Putin aseguró durante la mañana del viernes que «no le ve sentido» a mantener un encuentro cara a cara con Zelenski. En el mismo discurso, el presidente ruso mandó un mensaje de ánimo a las tropas rusas que combaten en el frente en Ucrania. «Sigan trabajando», ha dicho Putin durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF).

El presidente de Rusia también ha afeado a Zelenski sus malas formas y ha recordado cómo Donald Trump, presidente de Estados Unidos, tuvo que «disciplinarle» durante su encuentro en el Despacho Oval de la Casa Blanca. En aquella reunión, el magnate estadounidense acusó a Zelenski de buscar la «Tercera Guerra Mundial». «Todos vimos cómo Donald, delante del mundo entero, se dedicaba a reprender al autor de esta carta y a señalar su vestimenta. Como ven, proyectar constantemente Rambo: First Blood puede ser apropiado en algunos lugares, por supuesto, pero no en todas partes», ha afirmado Putin.