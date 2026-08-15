Al menos 47 muertos en un terremoto en la isla indonesia de Flores

Un potente terremoto de magnitud 7,7 ha sacudido la madrugada de este sábado la isla de Flores, en el suroeste de Indonesia, dejando al menos 47 muertos y decenas de heridos.

Asimismo, numerosas familias se han visto afectadas por el temblor y cerca de 2.000 residentes han tenido que ser evacuados, mientras que se han registrado daños en medio centenar de viviendas.

El seísmo se ha producido a las 04:58 horas (hora local) con su epicentro localizado frente a la costa norte de la isla y a una profundidad de tan solo 15 kilómetros, según ha indicado la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) de Indonesia.

Tras el temblor, las autoridades han emitido una alerta preventiva de tsunami para las zonas costeras colindantes, la cual ha sido retirada poco después tras evaluar la evolución de la masa de agua.

Los equipos de rescate continúan evaluando los daños y las víctimas en las zonas afectadas de la isla de Flores, y se esperan más detalles a medida que continúen las operaciones de emergencia.

Indonesia cuenta con un amplio historial de seísmos devastadores al ubicarse en pleno Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta. Esta franja de gran inestabilidad tectónica se extiende desde Japón e Indonesia hasta California y Sudamérica.