El euroescéptico Farage arrasa en Clacton y regresa al Parlamento

Nigel Farage, líder del euroescéptico Reform UK, ha vuelto a hacerse con el escaño de Clacton tras ser proclamado esta madrugada vencedor de las elecciones locales en esta circunscripción británica. El resultado, que ya se daba por hecho desde el inicio de la campaña, supone el regreso de Farage al Parlamento en unos comicios que él mismo convocó con el objetivo de reforzar su imagen ante la opinión pública, en plena polémica por un escándalo de donaciones que salpica a su formación.

El líder de Reform UK ha logrado 22.239 votos, lo que le otorga una ventaja de 12.784 papeletas sobre su único adversario en la contienda, el denominado Conde Carabasura. Tras ese seudónimo se esconde en realidad el escritor Jonathan David Harvey, que se presentó como candidato satírico y cuya comparecencia fue interpretada como un simple ejercicio de exaltación democrática más que como una candidatura con opciones reales.

Ni el Partido Laborista ni el Partido Conservador quisieron presentar candidato a estas elecciones, a las que ambas formaciones se refirieron como una pantomima orquestada por el propio Farage para consolidar su posición mediática.

Los resultados confirman además la tendencia al alza que atraviesa el líder euroescéptico desde su anterior victoria en 2024, una progresión que también reflejan las últimas encuestas sobre la evolución de su partido. No obstante, la participación en esta cita electoral se ha situado en el 44,37%, cifra que representa un descenso de aproximadamente catorce puntos respecto a los comicios celebrados hace dos años.

Pese al triunfo, Farage no se ha desplazado hasta el lugar de la celebración de su victoria. Según explicó el propio dirigente, la Policía le había trasladado la existencia de «una campaña organizada para perturbar y degradar el resultado» de estas elecciones. Sin embargo, fuentes policiales consultadas por la agencia Press Association han precisado que en ningún momento se recomendó formalmente a Farage que se ausentara del acto.