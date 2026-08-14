Si eres de esas personas que no saben vivir en música, hoy queremos hablarte de una promoción que te va a encantar. Y es que Amazon Music Unlimited ha decidido regalar un periodo de prueba de 30 días gratuito a todos los nuevos clientes que quieran probar el servicio.

Al suscribirte a la plataforma musical de Amazon, tendrás acceso ilimitado a más de 100 millones de canciones y a todas sus funciones. Después del periodo promocional, la suscripción pasa a tener un precio de 12,99 euros al mes, aunque es posible cancelar cuando quieras.

Prueba Amazon Music Unlimited durante 30 días gratis

Una de las principales ventajas de esta plataforma es que permite escuchar música bajo demanda y sin anuncios, por lo que puedes elegir en cada momento qué canción, álbum o lista quieres reproducir sin interrupciones. Además, el servicio de streaming de Amazon tiene muchas otras ventajas. Por ejemplo, permite saltar entre canción y canción tantas veces como quieras y descargar contenidos para escucharlos sin conexión a internet, una opción especialmente práctica para viajes o desplazamientos.

100 millones de canciones y audio de alta calidad

Amazon Music Unlimited cuenta con un catálogo enorme de más de 100 millones de canciones, pero la cantidad no es su único atractivo. El servicio también ofrece reproducción en HD y Ultra HD, con una calidad de sonido superior a la de los formatos de streaming estándar.

El audio HD ofrece una calidad equivalente a la de un CD y conserva más detalles de la grabación original. Por su parte, el formato Ultra HD puede alcanzar los 24 bits y 192 kHz, permitiendo apreciar con mayor precisión los matices de las canciones grabadas en alta calidad.

Además, Amazon Music Unlimited incorpora audio espacial, una tecnología que crea una experiencia sonora tridimensional y envolvente en los dispositivos compatibles.

Eso sí_ para aprovechar al máximo la calidad de sonido, es necesario contar con una conexión y unos dispositivos compatibles. Amazon recomienda una conexión de al menos 1,5 Mbps y equipos capaces de reproducir audio de alta resolución.

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Podcasts y audiolibros

La suscripción también da acceso a una amplia selección de podcasts sin anuncios y a más de 700.000 audiolibros, ampliando las posibilidades de entretenimiento más allá de la música. Y de todo ello podrás disfrutar gratis durante 30 días si accedes a la promoción.

Prueba Amazon Music Unlimited durante 30 días gratis

Además, puedes cancelar antes de que termine el periodo de prueba si no quieres continuar con la suscripción. Así, para quienes todavía no han probado el servicio, puede ser una forma de acceder durante un mes a su catálogo completo, sin anuncios y con reproducción bajo demanda. Con un mes, hay tiempo más que suficiente para que cualquier persona decida si esta plataforma de escucha encaja con sus gustos y preferencias.

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