Eilo: la lámpara de pie que transforma cualquier rincón con una luz cálida

Cambiar la iluminación puede transformar por completo la sensación de una estancia sin necesidad de modificar la decoración. La lámpara de pie Eilo combina una estructura de acero negro con una pantalla en forma de bola de cristal glaseado que difunde la luz suavemente. Una pieza de estética minimalista y contemporánea que puede convertirse en el complemento perfecto para crear un ambiente más cálido y acogedor en casa.

¿Que por qué te hablamos de ella justo hoy? Pues bien, lo hacemos porque Kave Home la ha puesto a mitad de precio en su web. Y además, tú puedes bajar todavía más su precio si usas nuestro cupón promocional AFFOKDIARIOKAVE. Concretamente, obtendrás una rebaja del 5%.

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Características principales de la lámpara Eilo

Diseño minimalista con acabado contemporáneo

Estructura de acero negro estable y resistente

Bola de cristal glaseado para difundir la luz suavemente.

Compatible con bombillas E27 de hasta 40 W

Diseñada para uso doméstico en interiores

Así es la lámpara de pie Eilo

La Eilo es una lámpara de pie que está pensada para aquellas personas que están buscando algo más que una fuente de luz. Su estructura de acero negro aporta un toque elegante y actual, y la bola de cristal glaseado ayuda a crear una iluminación ambiental agradable. Su diseño sencillo facilita además que pueda combinarse con diferentes estilos decorativos, desde los más modernos hasta aquellos que apuestan por una estética más atemporal.

Otro de sus puntos interesantes es que la Eilo es compatible con bombillas E27 de hasta 40 W. Como la bombilla se vende por separado, puedes escoger la opción que mejor encaje con tus necesidades de iluminación y con la atmósfera que quieras conseguir en cada estancia.

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¿Para quién es?

Para quienes buscan crear un rincón de lectura o descanso

Para quienes prefieren una decoración minimalista y elegante

Para quienes necesitan una lámpara que combine con diferentes estilos

Para quienes quieren elegir personalmente la bombilla y el tipo de luz

Preguntas frecuentes sobre Eilo

¿La lámpara Eilo incluye la bombilla?

No. La bombilla se vende por separado.

¿Qué tipo de bombilla utiliza?

Es compatible con bombillas E27 de hasta 40 W.

¿La lámpara Eilo es para interior o exterior?

Está diseñada para uso doméstico en interiores.

¿Qué materiales tiene?

Cuenta con una estructura de acero negro y una bola de cristal glaseado.

¿Incluye enchufe?

Sí, la lámpara incluye enchufe.

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