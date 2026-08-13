Si preparar siempre el mismo café se te ha quedado corto, esta cafetera permite integrar la variedad a tu rutina sin llenar la cocina de aparatos. La cafetera Ninja Luxe Café Premier reúne espresso, café de filtro y cold brew en una sola máquina, además de incorporar agua caliente y un sistema de espuma de leche. Una alternativa para quienes quieren disfrutar de diferentes preparaciones a partir de un mismo equipo.

¿Que por qué te hablamos de ella justo hoy? Porque en laweb de Shark Ninja está rebajada y, en lugar de valer 549,99€, ha bajado a 449€. Por si fuera poco, con la compra de esta cafetera te regalan una cafetera térmica Ninja valorada en 29,99€. Y, si aplicas el cupón promocional OKDIARIO, conseguirás un 10% de descuento extra… que no está nada mal.

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Los detalles de la cafetera Ninja Luxe Café Premier

3 funciones: espresso, café de filtro y cold brew

25 ajustes Barista Assist para café recién molido.Espumador de leche manos libres

Microespuma supersuave con leche o bebidas vegetales

Sistema de agua caliente para preparar infusiones

Sistema de espuma doble para mayor versatilidad

Ninja Luxe Café Premier: una cafetera para explorar diferentes formas de hacer café

La Ninja Luxe Café Premier es una cafetera que está pensada para todas aquellas personas que buscan algo más que una cafetera convencional. Su sistema semiautomático permite preparar espresso, café de filtro y cold brew, ofreciendo distintas opciones según el momento del día. La tecnología Barista Assist incorpora hasta 25 ajustes para personalizar la preparación a partir de café recién molido.

Uno de sus puntos diferenciales es el sistema de preparación de espuma manos libres. Permite trabajar tanto con leche como con bebidas vegetales y crear una microespuma supersuave, una característica que nos parece fantástica para preparar bebidas de café más elaboradas en casa.

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Como te decías, todo son buenas noticias si la compras hoy. La web de Shark Ninja la tiene ahora de oferta: su precio habitual de 549,99€ se queda en 449€. Además, al comprarla recibirás de regalo una cafetera térmica Ninja valorada en 29,99€. Y todavía puedes ahorrar un poco más: si introduces el cupón promocional OKDIARIO, disfrutarás de un 10% de descuento adicional.

¿Qué dicen otros compradoreS?

Para que te acabes de convencer, hemos recopilado algunas de las reseñas que han dejado otras personas. Tiene una media de 4,5 estrellas sobre 5, basada en casi 1000 reseñas.

«¡Hasta ahora me encanta! Preparo cafés a diario y es una gran mejora con respecto a la Nespresso que tenía antes. Fue muy fácil de configurar y, una vez que preparé las primeras bebidas, ya forma parte de mi rutina diaria»

«Esta increíble máquina de café los hace mejores que Costa y Starbucks juntos»

«Cada café perfecto, simple o doble, espresso, latte, lo que sea que sea tu favorito»

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