Nordvpn opiniones 2026: análisis, precios, antivirus y si merece la pena

Hace unos años, hablar de una VPN era hablar solo de privacidad: ocultar tu IP, cifrar tu conexión y poco más. Pero internet ha cambiado, y las amenazas también. Por eso NordVPN ha dado un salto que muy pocos esperaban: pasar de ser una simple VPN a convertirse en una plataforma de seguridad digital, con un antivirus de última generación capaz de plantar cara a los peligros que hoy nos acechan cada vez que abrimos el móvil o el ordenador.

Solo en 2025, el Instituto Nacional de Ciberseguridad detectó 122.223 incidentes de ciberseguridad en España, un 26% más que el año anterior. El malware sigue siendo el rey de las estadísticas, con más de 55.000 casos, pero el ransomware, el phishing y el fraude online también han crecido con fuerza, en parte gracias a herramientas de inteligencia artificial generativa que hacen los ataques más creíbles que nunca. Un solo incidente de ransomware puede costarle a una empresa entre 80.000 y 150.000 euros.

Ante este panorama, cabe preguntarse qué papel juega aquí una VPN. Tradicionalmente su función se limitaba a esconder la IP y cifrar la conexión al conectarte desde una red Wi-Fi pública. Pero algunas compañías han empezado a ir más allá, sumando protección contra las amenazas del día a día. Es justo el caso de NordVPN, que en esta review de NordVPN nos demuestra cómo ha dejado de ser solo una VPN para convertirse en un escudo digital.

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¿Qué es NordVPN y qué ofrece?

Si nos preguntaran qué es NordVPN hace unos años, la respuesta habría sido sencilla: una red privada virtual que cifra tu conexión para proteger tu privacidad al navegar. Y aunque sigue cumpliendo esa función a la perfección, hoy forma parte de algo más grande, el ecosistema de Nord Security, la misma empresa detrás de herramientas como NordPass, NordLocker, NordLayer o Saily.

Esto se traduce en que, además de ocultar tu dirección IP, NordVPN ahora también reduce los riesgos más habituales al navegar por internet, adelantándose a las amenazas antes de que lleguen a tu dispositivo. La propia compañía lo define como un paso hacia un antivirus de última generación capaz de bloquear páginas fraudulentas, intentos de phishing, anuncios maliciosos, rastreadores y descargas peligrosas antes de que se conviertan en un problema real.

Quiero un antivirus de última generación para navegar por internet

Review del antivirus de última generación de NordVPN: contra las amenazas actuales

La mayoría todavía piensa en un antivirus como ese programa que escanea el ordenador de vez en cuando buscando virus. Pero la realidad de 2026 es otra, hoy es mucho más habitual caer en una web falsa que imita a tu banco, descargar sin querer un archivo infectado desde un correo o teclear tu contraseña en un sitio de phishing sin darte cuenta.

Por eso esta review del antivirus de última generación de NordVPN tiene que destacar precisamente eso, su capacidad para evitar que llegues a exponerte a la amenaza, no solo para reaccionar cuando ya es tarde. Entre sus funciones más destacadas están:

Bloqueo de páginas fraudulentas y ataques de phishing.

Análisis de archivos descargados para detectar malware.

Eliminación de anuncios intrusivos y rastreadores.

Protección activa incluso cuando la VPN no está conectada.

Lo más interesante es que este antivirus de última generación funciona con aprendizaje automático, así que te avisa antes de entrar en una tienda online falsa, bloquea enlaces de phishing y analiza archivos ejecutables de hasta 20 MB descargados de internet para comprobar si esconden malware antes de que los abras. A esto se suma una función bastante reciente, Scam Call Protection, disponible en Android e iOS, que analiza las llamadas entrantes y te avisa si detecta un posible intento de estafa telefónica.

Haz frente a las amenazas online con NordVPN

Velocidad, servidores y seguridad: lo que más convence de NordVPN

Todas estas funciones de seguridad solo tienen sentido si la VPN, además, funciona bien. Y aquí es donde la velocidad de NordVPN se convierte en uno de sus grandes puntos fuertes, apoyada en más de 9.500 servidores repartidos en 149 países. Puedes incluso elegir ciudades concretas en destinos como España, Estados Unidos, Alemania o Japón, algo útil para reducir la latencia o acceder a contenido de una ubicación específica.

Además, cuenta con servidores especializados según el uso que le des:

Double VPN , que cifra el tráfico dos veces para mayor seguridad.

, que cifra el tráfico dos veces para mayor seguridad. Onion over VPN , que combina la VPN con la red Tor para un anonimato más avanzado.

, que combina la VPN con la red Tor para un anonimato más avanzado. Servidores ofuscados , pensados para redes o países que restringen el uso de VPN.

, pensados para redes o países que restringen el uso de VPN. Servidores P2P , optimizados para compartir archivos.

, optimizados para compartir archivos. IP dedicada, una dirección exclusiva para un solo usuario, útil para acceder a ciertos servicios o reducir comprobaciones de seguridad.

A todo esto se suman funciones ya habituales en la marca: cifrado AES de 256 bits, protocolos como NordLynx, OpenVPN o NordWhisper, la función Kill Switch para evitar fugas de datos y una política de no registros que ya ha pasado por seis auditorías independientes.

El laboratorio independiente West Coast Labs le otorgó la mejor puntuación global entre todas las VPN analizadas, con una velocidad media de 817 Mbps, alrededor del 95% de la velocidad original de la conexión, y un tiempo de conexión de apenas 0,66 segundos. Tampoco se detectaron fugas de IP ni de DNS en ningún momento, y el impacto sobre el rendimiento del equipo fue mínimo, algo que se agradece si juegas online, haces videollamadas o ves contenido en streaming. El resultado final de la prueba fue de 58 sobre 60, la puntuación más alta de todas las analizadas.

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Review de NordVPN para Windows, Mac, Android e iPhone: ¿la experiencia cambia según el dispositivo?

Otro punto a favor de NordVPN es que la experiencia es igual sin importar el dispositivo que uses. Tanto la review de NordVPN para Windows como la review de NordVPN para Mac confirman que la app es intuitiva, con conexión en un solo clic y un acceso rápido a las funciones de seguridad más importantes. En móvil pasa lo mismo, la interfaz para iPhone y Android es sencilla de usar y suma funciones específicas para estos dispositivos, como la protección frente a llamadas fraudulentas.

Con una sola suscripción puedes proteger hasta 10 dispositivos a la vez, entre Windows, macOS, Linux, Android, iPhone, iPad, Android TV, Apple TV o las extensiones para navegadores. Incluso puedes instalar NordVPN directamente en el router de casa para que proteja automáticamente todo lo que se conecte a tu red.

Protege todos tus dispositivos en casa con VPN + antivirus

Descuentos y promociones de NordVPN

Antes de hablar de precios, hay que tener en cuenta que NordVPN ofrece actualmente condiciones especiales en sus planes de 2 años. Dependiendo de la modalidad elegida, es posible conseguir hasta un 75% de descuento y 3 meses adicionales, por lo que las suscripciones de larga duración permiten acceder al servicio por un precio mensual especialmente competitivo.

¿Cuánto cuesta NordVPN y merece la pena?

Ahora que ya conoces todas sus funciones, toca hablar de precio. Si buscas contratar NordVPN a largo plazo, los planes de 2 años son actualmente una de las opciones más interesantes, ya que permiten acceder a precios mensuales reducidos y disfrutar de 3 meses adicionales. Además, todos cuentan con 30 días de garantía de devolución.

Plan Básico : 3,49 euros al mes. Incluye la VPN, protección de la conexión, acceso a la red de servidores y funciones como Dark Web Monitor. Con la oferta actual del plan de 2 años supone un 69% de descuento e incluye 3 meses adicionales.

: 3,49 euros al mes. Incluye la VPN, protección de la conexión, acceso a la red de servidores y funciones como Dark Web Monitor. Con la oferta actual del plan de 2 años supone un 69% de descuento e incluye 3 meses adicionales. Plan Completo : 4,49 euros al mes. Es una opción especialmente interesante para quienes buscan combinar la VPN con herramientas adicionales de seguridad, como protección frente a malware y amenazas durante la navegación, bloqueo de anuncios y rastreadores, gestor de contraseñas y 1 TB de almacenamiento en la nube. Con la promoción actual del plan de 2 años ofrece un 75% de descuento y 3 meses adicionales.

: 4,49 euros al mes. Es una opción especialmente interesante para quienes buscan combinar la VPN con herramientas adicionales de seguridad, como protección frente a malware y amenazas durante la navegación, bloqueo de anuncios y rastreadores, gestor de contraseñas y 1 TB de almacenamiento en la nube. Con la promoción actual del plan de 2 años ofrece un 75% de descuento y 3 meses adicionales. Plan Ultimate Pro: 8,49 euros al mes. Es la alternativa más completa de las tres y reúne herramientas adicionales de seguridad y privacidad. Con la oferta actual del plan de 2 años tiene un 69% de descuento e incluye 3 meses adicionales.

Consulta cuánto cuesta NordVPN y elige tu plan

Entonces, ¿merece la pena? Después de repasar todo lo que ofrece, la conclusión es clara, NordVPN sigue siendo una de las VPN más completas del mercado, pero su gran acierto ha sido evolucionar hacia algo mucho más ambicioso. No solo te protege frente a las principales amenazas online, también se adapta perfectamente a quienes compran por internet, teletrabajan, juegan online o simplemente quieren reducir al máximo el riesgo de caer en una estafa. Así que sí, es una de las mejores formas de plantar cara a las amenazas actuales gracias a su antivirus de última generación y una VPN rápida con miles de servidores a tu disposición.

Preguntas frecuentes antes de instalar una VPN

¿Cuántos dispositivos puedo usar con NordVPN?

Una suscripción de NordVPN permite proteger hasta 10 dispositivos al mismo tiempo con un único plan. Es compatible con Windows, macOS, Linux, Android, iPhone, iPad, Android TV y Apple TV, además de ofrecer extensiones para navegadores. También puedes instalar NordVPN en un router compatible para proteger todos los dispositivos conectados a la red doméstica sin necesidad de configurar cada uno por separado.

¿NordVPN merece la pena en 2026?

Sí, NordVPN merece la pena en 2026 si buscas una solución completa para proteger tu privacidad y tu seguridad online. Además de cifrar la conexión a internet con una red de más de 9.500 servidores en 149 países, ahora incorpora un antivirus de última generación capaz de bloquear malware, phishing, páginas fraudulentas, descargas peligrosas y rastreadores.

¿NordVPN guarda registros de la actividad del usuario?

No. NordVPN aplica una política de no registros (no-logs), lo que significa que no almacena información sobre la actividad de navegación de sus usuarios. Además, utiliza cifrado AES de 256 bits, protocolos como NordLynx, OpenVPN y NordWhisper, e incluye funciones como Kill Switch para evitar fugas de datos.

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