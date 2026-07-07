Nigel Farage dimite como diputado por un caso de corrupción y optará a la reelección

El político británico Nigel Farage, líder del partido populista de derechas Reform UK, ha anunciado su dimisión como diputado. El objetivo de su dimisión es presentarse de nuevo a las elecciones parciales en su circunscripción y reafirmar su apoyo en las urnas tras varios escándalos sobre financiación.

Farage ha afirmado que quiere que sean sus propios electores quienes decidan si desean que siga siendo su representante en el Parlamento. «Hoy dimito como diputado por Clacton on Sea (sureste de Inglaterra), forzando por tanto una elección parcial», dijo hoy en una rueda de prensa, para después añadir que se presentará a la reelección y «luchará para ganar y continuar la revolución política» iniciada por su partido.

La decisión viene motivada por la polémica surgida tras no declarar correctamente un regalo de cinco millones de libras por parte del empresario y multimillonario de las criptomonedas, Christopher Harborne, según informaciones de la cadena BBC. Harborne ha donado más de 25 millones de libras a Reform UK y entregó a Farage un controvertido «regalo» de cinco millones de libras antes de las elecciones de 2024.

Los parlamentarios de la oposición solicitan otra investigación por no declarar ante el Parlamento una serie de donaciones recibidas por parte de George Cottrell, condenado en Estados Unidos. «No he hecho nada malo. No he infringido la ley de ninguna forma. No he utilizado dinero público de mala manera», ha dicho tras la petición de algunos partidos a una investigación.

Cottrell cumplió ocho meses de condena en Estados Unidos, según The Sunday Times por fraude electrónico tras declararse culpable en 2017.

Normativa electoral británica

Las normas electorales británicas obligan a los diputados a declarar determinados donativos y beneficios relacionados con su actividad política, incluidos los recibos en los 12 meses anteriores a su elección. Concretamente, deben registrar aquellos regalos superiores a 300 libras, unos 351 euros, percibidos en ese periodo, salvo cuando «no pudieran razonablemente considerarse» vinculados a su actividad política.